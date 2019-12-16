Gündem: Shane Larkin ve Milli Takım! Shane Larkin Türk vatandaşlığına geçince adı ne olacak?

Anadolu Efes'in yıldız futbolcusu Shane Larkin'in Türk vatandaşı olması ve A Milli Basketbol Takımı'nda forma giymesi gündemde... Shane Larkin'in Türk vatandaşlığına geçmesinin ardından Milli Takım'da oynamasına Türkiye Basketbol Federasyonu da oldukça sıcak bakıyor. Bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da destek verdiğini açıklamış ve "Larkin vatandaşımız oldu mu bilmiyorum. Vatandaş olduğunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketçiyi milli takımımızda da görmek isteriz. Bu da milli takımı gayet iyi yere taşır" ifadelerini kullanmıştı.

SHANE LARKIN MİLLİ TAKIMDA OYNAYACAK MI?

Bu gelişmelerin ardından herkes Shane Larkin'in durumunu merak etmeye başladı. Shane Larkin henüz Türk vatandaşı değil ancak vatandaşlığa geçerse, Milli Takım'da oynaması için önünde bir engel bulunmuyor. Shane Larkin Milli Takım konusunda yine de son karar verici isim koç Ufuk Sarıca. Onun da bu konuya sıcak baktığı ifade ediliyor.

SHANE LARKIN TÜRK VATANDAŞI OLURSA ADI NE OLACAK?

Tüm bu gelişmelerin ardından Shane Larkin'in Türk vatandaşlığı alırsa hangi ismi kullanacağı sorusu akıllara geldi. Sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına giren Shane Larkin'le ilgili önerilen isimlerden bazıları şunlar oldu:

Şahin Larkin

Şakir Larkin

Semih Larkin

Şeker Larkin

Şahane Larkin

Şahap Larkin

Sinan Larkin

Şamil Larkin

Şener Larkin

Cüneyt Larkin