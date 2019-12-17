Shane Larkin’den Erdoğan’a teşekkür

Uzun bir süredir Türk vatandaşlığına geçip A Milli Basketbol Takımı'nda forma giymesi gündemde olan Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin, önceki gün kendisi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Erdoğan'ın, "Larkin için vatandaşlık konusunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketçiyi Milli Takımımızda da görmek isteriz.
Milli Takım'ı gayet iyi yerlere taşır" sözleri için bir mesaj paylaşan ABD'li oyuncu, "Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a benimle ilgili düşünceleri için teşekkür ederim"
ifadesini kullandı.
SARICA: KEŞKE GELİP ŞUBAT'TA OYNASA
A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ise bu konudaki düşüncelerini şöyle açıkladı: "Kim böyle bir oyuncuyla oynamak istemez? Keşke gelse Şubat'ta Milli Takım'da olsa, elemelerde oynasa. Ama bildiğim kadarıyla resmi bir başvuru yok. Ben tabii ki Milli Takım'da oynamasına sıcak bakarım."