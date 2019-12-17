Shane Larkin’den Erdoğan’a teşekkür

BUGÜN NELER OLDU

Uzun bir süredir Türk vatandaşlığına geçip A Milli Basketbol Takımı'nda forma giymesi gündemde olan Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin, önceki gün kendisi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Erdoğan'ın,Milli Takım'ı gayet iyi yerlere taşır" sözleri için bir mesaj paylaşan ABD'li oyuncu,ifadesini kullandı.A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ise bu konudaki düşüncelerini şöyle açıkladı: