Bahçeşehir Koleji farklı kazandı

BUGÜN NELER OLDU

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası Bahçeşehir Koleji, Hollanda ekibi ZZ Leiden'i 93-71 yendi. 2. Tur L Grubu 2. hafta maçında ilk periyodu 14-12 önde tamamlayan kırmızı-beyazlılar, soyunma odasına da 50-37 üstün gitti. Etkili oyununu sürdüren Bahçeşehir, 3. çeyrekten de 73-52 galip ayrıldı. Final periyodunda da rakibine geçit vermeyen temsilcimiz, maçı 93-71'lik skorla mutlu tamamladı. Karşılaşmanın en skoreri 22 sayı, 7 ribaund ve 1 asistle Bahçeşehir'den Cameron Clark oldu. Bu sonucun ardından Bahçeşehir Koleji gruptaki ilk galibiyetini elde ederken, konuk ekip 2. yenilgisini yaşadı.UNİCS Kazan-Darüşşafaka Tekfen: 71-68Galatasaray Doğa Sigorta-Asseco Arka Gdyna: 92-73Dinamo Sassari-Türk Telekom: 92-89TEKSÜT Bandırma-Antwerp Giants: 89-81Basket Zaragoza-Beşiktaş Sompo Sigorta: 80-73Pınar Karşıyaka-BC Enisey: 85-74