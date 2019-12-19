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: Shane Larkin ’ı uzun zamandır istiyor

Giriş Tarihi: 19.12.2019
Ergin Ataman: Shane Larkin Milli Takım’ı uzun zamandır istiyor
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Shane Larkin'in A Milli Takım'da forma giyme ihtimali üzerine açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı şöyle konuştu: "Larkin son 1 yılda Avrupa'nın en önemli oyuncusu durumunda. Türkiye'yi çok seven, kendisine bir milli forma hediye edildiği zaman onunla sosyal medyada ortaya çıkıp o coşkuyu yaşayan biri. Larkin, Milli Takım'ı uzun zamandır istiyor. Cumhurbaşkanımız bu konuda fikrini söyledi ve her konuda olduğu gibi güzel bir ışık tuttu. Sanırım kısa zamanda Larkin, Türkiye vatandaşlığına geçecektir."
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Ergin Ataman: Shane Larkin Milli Takım’ı uzun zamandır istiyor
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