Ergin Ataman: Shane Larkin Milli Takım’ı uzun zamandır istiyor

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Shane Larkin'in A Milli Takım'da forma giyme ihtimali üzerine açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı şöyle konuştu: "Larkin son 1 yılda Avrupa'nın en önemli oyuncusu durumunda. Türkiye'yi çok seven, kendisine bir milli forma hediye edildiği zaman onunla sosyal medyada ortaya çıkıp o coşkuyu yaşayan biri.
Larkin, Milli Takım'ı uzun zamandır istiyor. Cumhurbaşkanımız bu konuda fikrini söyledi ve her konuda olduğu gibi güzel bir ışık tuttu.
Sanırım kısa zamanda Larkin, Türkiye vatandaşlığına geçecektir."