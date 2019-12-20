CANLI | Anadolu Efes - CSKA Moskova

THY Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz sezonun iki finalisti Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, 20.30'da başlayacak maçta son şampiyon CSKA Moskova'yı konuk edecek. Karşılaşmayı Robert Lottermoser, Damir Javor, Gytis Vilius hakem üçlüsü yönetecek. Müsabaka beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

Lacivert beyazlılarda 20.8 sayı ortalamasıyla oynayan ABD'li yıldız Shane Larkin turnuvanın en skorer oyuncusu. Rus ekibinde ise 19.6 sayı ortalaması yakalayan Mike James takımının skor yükünü çekiyor. Anadolu Efes'in Sırp yıldızı Vasilije Micic 14.7 sayı ve 6.3 asist ortalamalarıyla takımının en çok asist yapan ismi konumunda.



Shane Larkin, Bayern Münih maçında attığı 49 sayıyla THY Avrupa Ligi tarihinde bir maçta en çok sayı atan isim oldu.

Temsilcimizde ABD'li pivot Bryant Dunston sakatlığı sebebiyle form giyemeyecek. CSKA Moskova'da ise geçtiğimiz sezon Dörtlü Final'in en değerli oyuncusu seçilen Will Clyburn sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.

Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman ile kaptan Doğuş Balbay, taraftar desteğiyle zorlu maçı kazanmak istediklerini söyledi. Maçla ilgili açıklamada bulunan Ataman, çekişmeli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Kazanmak için taraftarımızla bütünleşip tempolu oynamamız gerekiyor." dedi.

CSKA Moskova'da Mike James'in çok skorer oynadığına dikkati çeken, "Ama özellikle Janis Strelnieks ve Daniel Hackett da çok etkili oyuncular. Nikita Kurbanov, Johannes Voigtmann ve Kyle Hines, Avrupa Ligi'nin çok tecrübeli oyuncuları ve özellikle yarı saha hücumunu çok organize oynuyorlar. Final Four heyecanı ve kalitesinde bir maç olmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.



Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, "Final Four heyecanı ve kalitesinde bir maç olmasını bekliyorum." dedi.

Lacivert-beyazlı takımın kaptanı Doğuş Balbay ise taraftarların bu önemli karşılaşmaya ilgi göstermelerinin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayarak, "Cuma günü taraftarlarımızın önünde çok önemli bir maça çıkacağız. CSKA Moskova, tanıdığımız ve bildiğimiz bir ekip. Hem uzunları hem kısaları çok aktif olan, skor yapabilen, hızlı oynayan bir takım. Biz de buna ayak uydurabilecek bir ekibiz. Önemli olan son zamanlardaki çıkışımızı sürdürüp galibiyet serimize devam etmek. Seyircimizin önünde güzel basketbol oynayarak kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.