Euroleague Bayern Münih Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Euroleague'de heyecan bu akşam oynanacak normal sezon 15. hafta maçları ile devam edecek. Audi Dome Stadı'nda karşı karşıya gelecek Bayern ve Barcelona ekiplerinin mücadelesi, büyük bir heyecana sahne olması bekleniyor. Geride kalan 14 haftanın ardından liderlik koltuğunda temsilcimiz Anadolu Efes oturuyor. Efes'i ise iki İspanyol ekibi Real Madrid ve Barcelona takip ediyor. THY Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise geçtiğimiz sezonların aksine bu sezon beklentinin uzağında bir performans sergiliyor. Zirvenin en büyük adaylarından biri ise Barcelona.

BAYERN MÜNİH BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Euroleague 15. Hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan Bayern Münih ve Barcelona ekipleri arasında mücadele, 20 Aralık Cuma akşamı Türkiye saati ile 22:30'da başlayacak.

BAYERN MÜNİH BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İspanyol ekibi Barcelona'nın favori olarak çıkacağı Bayern Münih Barcelona maçı bu akşam 22:30'da başlayacak. Maç beIN SPORTS MAX HD 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.