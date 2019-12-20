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Euroleague maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Euroleague heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Eurolegue’de bu akşam Avrupa’nın iki büyük takımı ve karşı karşıya gelecek. Temsilcilerimizden ise bu akşam CSKA Moskova karşısına çıkacak. THY ’nde bugün oynanacak maçların heyecan dolu geçmesi bekleniyor. Normal sezonun 15. Maçına çıkacak olan Barcelona ve Bayern Münih ekiplerinden Barcelona’nın 14 maçta 11 galibiyet ve 3 beraberliği bulunuyor. Bayern Münih ise bu süreçte 6 galibiyet ve 8 mağlubiyete imza attı. İki takımın mücadelesini ekran başından canlı bir şekilde takip etmek isteyen basketbolseverler, Bayern Münih Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusunu araştırıyor. Öte yandan yanıtı merak edilen bir başka soru ise Bayern Münih Barcelona maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Maç öncesi merak edilen satır başları ve maçın yayın bilgisi…

Giriş Tarihi: 20.12.2019 14:54
Euroleague Bayern Münih Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Euroleague'de heyecan bu akşam oynanacak normal sezon 15. hafta maçları ile devam edecek. Audi Dome Stadı'nda karşı karşıya gelecek Bayern ve Barcelona ekiplerinin mücadelesi, büyük bir heyecana sahne olması bekleniyor. Geride kalan 14 haftanın ardından liderlik koltuğunda temsilcimiz Anadolu Efes oturuyor. Efes'i ise iki İspanyol ekibi Real Madrid ve Barcelona takip ediyor. THY Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise geçtiğimiz sezonların aksine bu sezon beklentinin uzağında bir performans sergiliyor. Zirvenin en büyük adaylarından biri ise Barcelona.

BAYERN MÜNİH BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Euroleague 15. Hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan Bayern Münih ve Barcelona ekipleri arasında mücadele, 20 Aralık Cuma akşamı Türkiye saati ile 22:30'da başlayacak.

BAYERN MÜNİH BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İspanyol ekibi Barcelona'nın favori olarak çıkacağı Bayern Münih Barcelona maçı bu akşam 22:30'da başlayacak. Maç beIN SPORTS MAX HD 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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