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Fener Avrupa’da yanmayı unuttu

Giriş Tarihi: 20.12.2019
Fener Avrupa’da yanmayı unuttu
THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Rusya ekibi Zenit'e son saniyelerde yediği 3 sayılık basketle 84-81 yenildi. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla üst üste 3'üncü, toplamda ise 10'uncu yenilgisini aldı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede son 8 saniyeye 78-81 geride giren Fenerbahçe, Sloukas'ın kenardan üçlüğüyle bitime 6 saniye kala skoru eşitledi. Ardından mola alan Zenit, Albicy ile mola dönüşü üçlük buldu ve salondan 84-81 galip ayrıldı. F.Bahçe'de Lauvergne 18, Kalinic ise 16 sayı üretti.
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Fener Avrupa’da yanmayı unuttu
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