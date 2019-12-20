Fener Avrupa’da yanmayı unuttu

THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Rusya ekibi Zenit'e son saniyelerde yediği 3 sayılık basketle 84-81 yenildi. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla üst üste 3'üncü, toplamda ise 10'uncu yenilgisini aldı.
Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede son 8 saniyeye 78-81 geride giren Fenerbahçe, Sloukas'ın kenardan üçlüğüyle bitime 6 saniye kala skoru eşitledi. Ardından mola alan Zenit, Albicy ile mola dönüşü üçlük buldu ve salondan 84-81 galip ayrıldı.
F.Bahçe'de Lauvergne 18, Kalinic ise 16 sayı üretti.