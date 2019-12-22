Bahçeşehir’den altın galibiyet

BUGÜN NELER OLDU

ING Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji, Sigortam. net.İTÜ'yü 99-94 yendi. İlk periyodu 23-23 biten maçta İTÜ, Goodwin'in etkili oyunu ile soyunma odasınaönde girdi. İkinci yarı İTÜTrae Golden üç sayı isabetleri ile farkı 2 sayıya indirdi:Final bölümünde de İTÜ 73-63'lük avantajı yakaladı. Ancak Johnson'ın devreye girmesiyle bir geri dönüşe daha imza atan Bahçeşehir, 83-81 öne geçti ancak maç uzadı:Uzatmada Golden-Goodwin düellosundan Bahçeşehir'in ABD'lisi galip çıktı veTrae Golden 41 sayı, 10 asist, 7 ribauntla yıldızlaşırken, JJ Johnson da 16 sayı, 17 ribaunt ve 4 asistle ona eşlik etti.Aktaş: İyi yoldayız