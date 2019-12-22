Bahçeşehir’den altın galibiyet

ING Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji, Sigortam. net.İTÜ'yü 99-94 yendi. İlk periyodu 23-23 biten maçta İTÜ, Goodwin'in etkili oyunu ile soyunma odasına 41-33
önde girdi. İkinci yarı İTÜ 13 sayı öne geçse de
Trae Golden üç sayı isabetleri ile farkı 2 sayıya indirdi: 61-63.
Final bölümünde de İTÜ 73-63'lük avantajı yakaladı. Ancak Johnson'ın devreye girmesiyle bir geri dönüşe daha imza atan Bahçeşehir, 83-81 öne geçti ancak maç uzadı: 83-83.
Uzatmada Golden-Goodwin düellosundan Bahçeşehir'in ABD'lisi galip çıktı ve 99-94'lük galibiyete imza attı.
Trae Golden 41 sayı, 10 asist, 7 ribauntla yıldızlaşırken, JJ Johnson da 16 sayı, 17 ribaunt ve 4 asistle ona eşlik etti.
Aktaş: İyi yoldayız
BAHÇEŞEHİR Koleji Başantrenörü Zafer Aktaş, "İlk yarıda istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Ama oyuncularım ikinci yarıda ciddi anlamda efor sarfetti. Uzatmada da olsa kazanmak önemli. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum" dedi.