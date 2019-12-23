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72-83 (Maç sonucu)

ING 'nin 13. haftasında , deplasmanda 'ı 83-72 yendi. Lider Anadolu Efes bu sonuçla üst üste 10. galibiyetini alırken TOFAŞ ise 4. yenilgisini aldı. Lacivert beyazlılarda son haftaların formda ismi Krunoslav Simon 24 sayıyla galibiyetin mimarı oldu.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 24.12.2019 00:01 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 00:09
TOFAŞ 72-83 Anadolu Efes (Maç sonucu)

Karşılaşmaya Ahmet Buğrahan Tuncer ve Singleton'un sayılarıyla hızlı başlayan Anadolu Efes, 4. dakikayı 10-4 üstün geçti. Rakibinin savunmadaki direncini Mejia ve White ikilisiyle bertaraf eden TOFAŞ, 6. dakikada skoru lehine (13-12) çevirdi. Hücumda iyi top çevirerek Simon'un başarılı atışlarıyla sonuca giden Anadolu Efes, ilk çeyreği 27-20 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe çok hızlı başlayarak 4 dakika boyunca rakibine potayı göstermeyen Anadolu Efes, Tolga Geçim, Sertaç Şanlı, Simon ve Singleton ile sayılar bularak 16-0'lık bir seri yakalayıp, 14. dakikada farkı bir anda 23 sayıya çıkardı: 20-43. TOFAŞ'ın en önemli kozu Mejia'nın faul problemine girmesiyle oyundan düşen ev sahibi ekip karşısında, açılan farkın rahatlığıyla kontrollü oyununu sürdüren mavi-beyazlılar, soyunma odasına 56-39 galip gitti.


Krunoslav Simon, Anadolu Efes'in ligde geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Beko'yu 79-66 mağlup ettiği maçta 16 sayıyla yıldızlaşırken CSKA Moskova karşısında alınan 81-80'lık yenilgide ise 21 sayıyla takımının en skorer ismi olmuştu.

Üçüncü çeyreğe Mejia ve Williams'ın basketleriyle başlayan TOFAŞ, 25. dakikada farkı 10'a (50-60) indirdi. Rakibinin farkı eritmesine izin vermeyen Anadolu Efes, Micic ve Simon'la skor üretmeye devam edip, 9-0'lık seriyle skoru 69-50'ye getirdi. Mejia ve Barış Ermiş'in sayılarıyla Bursa temsilcisi oyuna tutunmaya çalışsa da final periyoduna Anadolu Efes'in 71-59 üstünlüğüyle girildi.

Son çeyreğe seyirci desteğiyle iyi başlayan TOFAŞ, Mejia'nın üst üste boyalı alandan bulduğu başarılı atışlarla 34. dakikada farkı tek hanelere (63-71) indirdi. TOFAŞ baskılı oyunlarıyla sık sık rakibine skorda yaklaşmaya çalışsa da Anadolu Efes hücumda iyi karşılık verdi ve maçtan 83-72 galip ayrıldı.

Salon: TOFAŞ
Hakemler: Emin Moğulkoç, Halil Baldemir, Ahmet Tatlıcı
TOFAŞ: Berk Uğurlu 7, White 18, Mejia 22, Phillip 7, Williams 7, Muhaymin Mustafa 1, Berkan Durmaz, Barış Ermiş 6, Muhsin Yaşar 4
Anadolu Efes: Singleton 10, Ahmet Buğrahan Tuncer 9, Pleiss 6, Micic 7, Simon 24, Larkin 2, Yiğitcan Saybir 2, Doğuş Balbay 5, Tolga Geçim 8, Sertaç Şanlı 10
1. Periyot: 20-27
Devre: 39-56
3. Periyot: 59-71

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TOFAŞ 72-83 Anadolu Efes (Maç sonucu)
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