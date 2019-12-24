41 kere Maşallah

PLAY-OFF

HALA

BUGÜN NELER OLDU

ING Basketbol Süper Ligi'nde haftanın en kritik maçlarından birinde Bahçeşehir Koleji, Sigortam.net İTÜ'yü yenerken, Trae Golden da 41 sayı ve 10 asistle galibiyete damga vuran isimdi. ABD'li oyuncunun bu istatistikleri artık veda etmeye hazırlandığımız 2010'lu yıllarda bir ilk olurken, sezonun da en iyi bireysel performansı oldu.yer alan Golden, performansını'a değerlendirdi.Galibiyete ihtiyacımız vardı ve bunu başardığımız için mutluyum.Benim için istatistiklerin bir önemi yok, tek önemli olan şey galibiyet ve ortaya koyduğumuz karakter. Bundan da oldukça mutluyum.Öncelikle Avrupa'da ilk grup aşamasına oldukça iyi bir performans sergiledik. Lige istediğimiz başlangıcı yapamamışken konsantrasyonumuzu korumamız ve gruptan lider çıkmamız önemliydi. İkinci tura Enisey deplasmanında şanssız bir mağlubiyetle başladık. Orası, bilindiği üzere zor bir deplasman, orada kazanmak bizi birçok açıdan rahatlatabilirdi.Grubumuzdaki mücadele son haftaya kadar sürecektir, biz de maç maç düşünüp mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Lige gelecek olursak...Elbette hâlâ olmak istediğimiz yerin uzağındayız ancak İTÜ maçındaki gibi istekli olursak önümüz açık.Stefanos Dedas da Zafer Aktaş da çok iyi hocalar, ikisinin devar.Diğer taraftan Zafer Hoca da bizleri motive etmede oldukça iyi ve çok yetkin bir taktisyen.Bahçeşehir Koleji'nin harika bir organizasyon olduğunuduymuştum, gerçekten de öyleymiş.Bir oyuncu olarak maksimum performansvermemiz için gerekli tüm şartlar buradabize sağlanıyor, bunun için herkeseçok müteşekkirim.Bu kulübünbir parçası olduğum ve İstanbul'dayaşadığım için kendimi şanslıhissediyorum.Bahçeşehir Koleji'nin bir eğitimkurumu olduğunu ve değerlerini, takımakatılmadan önce bana anlattılar.Hem saha içinde hem de saha dışında,küçük öğrencilere örnek teşkil etmeliyiz.Maç günleri sahaya çıktığımızda tribünlerde7'den 70'e birçok insan görüyoruz,bu insanların yüzüne gülümseme kondurmakbizim işimiz ve paha biçilemez bir şey.Umarım onlara layık olabiliyoruzdur.Bence play-off hâlâ gerçekçibir hedef. Bu ligi vebasketbolu güzelyapanşeylerden biri de bu... Lige oldukça kötübaşlasak da iddiamız hâlâ devam ediyor.Hem lig de hem de Avrupa'da maçlarıteker teker ele alıp gidebildiğimiz yere kadargitmek istiyoruz. Ligde play-off, EuropeCup'ta da yarı finallere ulaşabilirsek benceo kötü başlangıcı telafi edip kendimizi başarılıbir sezon geçirmiş sayabiliriz. Dahaönümüzde uzun bir sezon var,neler olacak hep berabergöreceğiz.TABII ki Darüşşafaka'nın EuroCup başarısı ve bazı değerli Euroleague galibiyetlerinde Wilbekin'in yüksek skorları dikkat çekiyordu. Bu nedenden Maccabi'ye transfer olabildi. Ama baktığın anda ne kadar taşıyıcı tartışılır… Shane Larkin geçen sezonki Larkin'den çok farklı…Larkin de bunları karşılıksız bırakmayacak Allah vergisi bir şut, çabukluk ve özgüvene sahip. Eğer seçim ikisinin arasında ise Larkin benim tartışmasız adayımdır. Eğer takıma gerekli pozisyonu konuşuyor isek Dunston olamasa bile onun tarzı savunmayı, ribaundu çözecek lider 5 numara çok daha gerekli diye bakıyorum.FENERBAHÇE'NIN galibiyet sayısı 5… Çok kolay kaybettiği üç maçı eklesen artı hanesine eder sana 8 galibiyet… Anadolu Efes, son CSKA Moskova maçındaki şanssız yenilgi ile 3 mağlubiyete çıktı. CSKA'nın ise 5 yenilgisi var. James son topu kaçırsa veya Larkin bir sonrasını soksa Anadolu Efes 2 mağlubiyette kalacak, CSKA ise 6'ya çıkacak. 3'e 5 mi? 2'ye 6 mı?..Bu da her maçın, her topun müthiş önemli olduğunu gösteriyor.; Fenerbahçe Beko'nun da kadroya atletizm katan 2 pivot (biri geldi) eklemesi ile ilk sekize ve hatta daha sonrasına yürümesi bana hiç sürpriz olmaz.REAL Madrid'i, Barcelona'yı yıllardır taşıyan ACB'deki müthiş denge ve küçük takımların kalitesi. Euroleague'de Olympiakos, Panathinaikos'un son yıllarda üst sıralara çıkamamasının en ciddi nedenlerinden biri de evlerinde diğer takımlarla hiçbir rekabetin olmaması. Bu sezon çok doğru kadro kuran, o inançla kesenin ağzını açan hem Pınar Karşıyaka hem de Galatasaray Doğa Sigorta'nın yanı sıra Tofaş, Bandırma gibi liglerde ekol olmuş takımların güçlü olması ligin ve Euroleague'de mücadele eden diğer Türk takımlarının marka değerinin artması için çok pozitif bir etken.