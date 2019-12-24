EFES’e lig morali

BUGÜN NELER OLDU

THY Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova'ya 1 sayı farkla kaybederek liderliği Madrid'e devreden Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi'nde Tofaş'ı 83-72 yenerek moral buldu. İlk periyodu 27-20 üstün tamamlayan Efes, soyunma odasına da 56-39 önde gitti. Tofaş 3. çeyrekte toparlansa da final periyoduna 71-59 önde giden lacivert- beyazlılar, maçı da 83-72 kazandı.Karşılaşmaya gelen taraftarlar, yanlarında kimsesiz çocuklara verilmek üzere oyuncak getirdiler.