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EFES’e lig morali

Lacivert-beyazlılar, Tofaş’ı mağlup edip CSKA şokunu üzerinden attı

Giriş Tarihi: 24.12.2019
EFES’e lig morali
THY Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova'ya 1 sayı farkla kaybederek liderliği Madrid'e devreden Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi'nde Tofaş'ı 83-72 yenerek moral buldu. İlk periyodu 27-20 üstün tamamlayan Efes, soyunma odasına da 56-39 önde gitti. Tofaş 3. çeyrekte toparlansa da final periyoduna 71-59 önde giden lacivert- beyazlılar, maçı da 83-72 kazandı. Karşılaşmanın en skoreri 24 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle Efes'ten Simon oldu.

ÇOCUKLAR SEVİNSİN
Karşılaşmaya gelen taraftarlar, yanlarında kimsesiz çocuklara verilmek üzere oyuncak getirdiler.
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EFES’e lig morali
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