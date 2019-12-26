Furkan Korkmaz ve Ersan İlyasova Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks maçında karşı karşıya geldi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 121-109 yenerek sezonun 23. galibiyetine imza attı.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda milli oyuncular Furkan Korkmaz ile Ersan İlyasova'nın takımlarını karşı karşıya getiren mücadelede gülen taraf, Milwaukee Bucks'ı 12 sayı farkla mağlup eden Furkan Korkmazlı Philadelphia 76ers oldu.

FURKAN KORKMAZ'DAN 16 SAYI

Üst üste 3. galibiyetini alan Sixers'ta Joel Embiid 31 sayı ve 11 ribauntla, Ben Simmons 15 sayı ve 14 asistle, Al Horford ise 11 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaptı. Oyuna sonradan girerek 25 dakika sahada kalan Furkan Korkmaz ise 16 sayı, 3 top çalma, 2 ribaunt ve 1 blokla galibiyette pay sahibi oldu.

ERSAN İLYASOVA'DAN 7 SAYI

Sezonun 5. mağlubiyetini yaşamasına rağmen konferansında liderliğini sürdüren Bucks'ta Khris Middleton 31 sayı ve 8 ribaunt, Giannis Antetokounmpo 18 sayı, 14 ribaunt ve 7 asist, George Hill 15 sayı, sahada 15 dakika kalan Ersan İlyasova ise 7 sayı, 2 blok, birer ribaunt ve asistle oynadı.