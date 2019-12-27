Anadolu Efes Maccabi’ye ders verdi!

BUGÜN NELER OLDU

THY Avrupa Ligi 16. hafta maçında Anadolu Efes, konuk ettiği İsrail ekibi Maccabi FOX'u 99-79 yenip 13. galibiyetini aldı. İlk bölümde Simon ile boyalı alanı etkili kullanan lacivertbeyazlılar, ilk çeyreği 23-19 önde tamamladı. 16. dakikaya 34-36 geride giren Efes,ve 18. dakikada 8 sayılık fark elde etti: 44-36. Temsilcimiz, soyunma odasına 48-41 önde gitti. İkinci yarıda da sahneye çıkan Micic peş peşe 11 sayı bulunca Efes, farkı 22'ye (68-46) çıkardı. Son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen Anadolu Efes, karşılaşmadan 99-79 galip ayrıldı.