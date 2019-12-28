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Beşiktaş'ta Burak Bıyıktay dönemi galibiyet başladı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş Sompo Sigorta, Türk Telekom'u 78-74 yendi.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 28.12.2019 20:38 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 20:38
Beşiktaş'ta Burak Bıyıktay dönemi galibiyet başladı

Başantrenör Burak Bıyıktay yönetiminde ilk maçına çıkan Beşiktaş Sompo Sigorta, yeni çalıştırıcısıyla sahadan galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, ligde sahasında üst üste 4. maçını kazanırken, bu sezon 6. galibiyetini elde etti.

Ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi sonlanan Türk Telekom ise 8. yenilgisini aldı.

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ziya Özorhon, Hüseyin Çelik

Beşiktaş Sompo Sigorta: Gotcher 12, Mckissic 19, Ömer Utku Al 7, Durisic 10, Oğuz Savaş 10, Sabahattin Can Göndür, İsmet Akpınar 10, Samet Geyik 10

Türk Telekom: Campbell 14, Muhammed Mustafa Baygül 11, Wiltjer 9, Johnson 12, Fall 9, Hunter 14, Polat Kaya, Metin Türen 3, Şafak Edge, Akif Egemen Güven 2

1. Periyot: 14-23

Devre: 41-40

3. Periyot: 54-57

Beş faulle çıkan: 39.47 Oğuz Savaş (Beşiktaş Sompo Sigorta)

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Beşiktaş'ta Burak Bıyıktay dönemi galibiyet başladı
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