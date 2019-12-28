Fenerbahçe Beko uzatmada yıkıldı

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Valencia'ya sahasında uzatmalarda 100- 98 yenildi. Üst üste 4. maçını da kaybeden sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde toplam 11 yenilgiye ulaştı.
İlk çeyreği 24-22 üstün tamamlayan Fenerbahçe, oyunun kontrolünü elinde tutup soyunma odasına da 48-40 önde gitti. Son çeyreğe Abalde ve Motum'un basketleriyle başlayan konuk takım, bitime 2 dakika kala 77-79 öne geçti. Valencia, bitime 0,4 saniye kala durumu 84-82 yaptı. Kanarya, De Colo'nun basketiyle maçı uzatmaya götürdü.
Fenerbahçe Beko, büyük çekişmeye sahne olan uzatma bölümünü uzun süre önde götürdü. Ancak Valencia, son anlarda Loyd'un basket faul kazanıp, tek atışı da sayıya çevirmesiyle mücadeleyi 100-98 kazandı.
Maçın en skorer ismi, 31 sayı kaydeden De Colo oldu. Konuk ekipte ise Dubljevic 30 sayıyla oynadı.