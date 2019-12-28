Fenerbahçe Beko uzatmada yıkıldı

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Valencia'ya sahasında uzatmalarda 100- 98 yenildi. Üst üste 4. maçını da kaybedenİlk çeyreği 24-22 üstün tamamlayan Fenerbahçe, oyunun kontrolünü elinde tutup soyunma odasına da 48-40 önde gitti. Son çeyreğe Abalde ve Motum'un basketleriyle başlayan konuk takım, bitime 2 dakika kala 77-79 öne geçti.Fenerbahçe Beko, büyük çekişmeye sahne olan uzatma bölümünü uzun süre önde götürdü. AncakMaçın en skorer ismi, 31 sayı kaydeden De Colo oldu. Konuk ekipte ise Dubljevic 30 sayıyla oynadı.