Bahçeşehir Koleji zoru seviyor

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NG Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji, sezonun ilk deplasman galibiyetine Gaziantep Basketbol karşısında ulaştı: 92-90. İlk yarısını 45-37 önde kapattığı maçta Bahçeşehir Koleji, ikinci yarıda Mathiang ile Hadi Özdemir'in 5 faulle dışarıda kalmasıyla boyalı alanda Buva'yı durduramadı ve son 10 saniyeye 76-79 geride girdi. Son hücumda serbest atış çizgisine gelen Golden ilk atışını sayıya çevirip, ikincisini kaçırınca da hücum ribaundu sonrası Clark'ın bitime 1 saniye kala attığı basketle maç uzadı:
79-79. Clark'ın 5. faulünü almasıyla bir oyuncusunu daha kaybeden Bahçeşehir Koleji, Can ve Doğan Seyfi'nin kritik basketleri ile maçı 92-90 kazandı.
TOPLU SONUÇLAR
ING Basketbol Süper Ligi:
Sigortam.
net İTÜ Basket-Galatasaray Doğa
Sigorta: 83-86, Beşiktaş Sompo
Sigorta-Türk Telekom:78-74, Teksüt
Bandırma-Tofaş: 86-80. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi:
Samsun
Canik Bld.-
Birevim Elazığ
İl Özel İdare: 56-96, Gelecek
K.Çukurova Basketbol- Beşiktaş
TRC İnşaat: 72-104, - BOTAŞ-BB
Adana Basketbol: 80-83, İzmit
Bld. - Çankaya Üni:81-69, Kayseri
Basketbol-
GALATASARAY: 61-82.
Trae Golden yine takımını sırtladı
BAHÇEŞEHIR Koleji'nin oyun kurucusu Trae Golden, bu karşılaşmada da performansıyla alkış topladı. 34 sayı, 6 ribaund ve 8 asistle oynayan Golden, galibiyette başrol oynadı.