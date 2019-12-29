Bahçeşehir Koleji zoru seviyor

BUGÜN NELER OLDU

NG Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji, sezonun ilk deplasman galibiyetine Gaziantep Basketbol karşısında ulaştı: 92-90. İlk yarısını 45-37 önde kapattığı maçta Bahçeşehir Koleji, ikinci yarıda Mathiang ile Hadi Özdemir'in 5 faulle dışarıda kalmasıyla boyalı alanda Buva'yı durduramadı ve son 10 saniyeye 76-79 geride girdi.79-79. Clark'ın 5. faulünü almasıyla bir oyuncusunu daha kaybeden Bahçeşehir Koleji, Can ve Doğan Seyfi'nin kritik basketleri ile maçı 92-90 kazandı.Sigortam.net İTÜ Basket-Galatasaray DoğaSigorta: 83-86, Beşiktaş SompoSigorta-Türk Telekom:78-74, TeksütBandırma-Tofaş: 86-80.SamsunCanik Bld.-Birevim Elazığİl Özel İdare: 56-96, GelecekK.Çukurova Basketbol- BeşiktaşTRC İnşaat: 72-104, - BOTAŞ-BBAdana Basketbol: 80-83, İzmitBld. - Çankaya Üni:81-69, KayseriBasketbol-Trae Golden yine takımını sırtladıBAHÇEŞEHIR Koleji'nin oyun kurucusu Trae Golden, bu karşılaşmada da performansıyla alkış topladı. 34 sayı, 6 ribaund ve 8 asistle oynayan Golden, galibiyette başrol oynadı.