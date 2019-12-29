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Bahçeşehir Koleji zoru seviyor

Geçen hafta İTÜ’yü iki uzatma sonunda yenen kırmızı-lacivertliler, dün de Gaziantep’te uzatmada güldü ve sezonun ilk deplasman galibiyetini aldı

Giriş Tarihi: 29.12.2019
Bahçeşehir Koleji zoru seviyor
ING Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji, sezonun ilk deplasman galibiyetine Gaziantep Basketbol karşısında ulaştı: 92-90. İlk yarısını 45-37 önde kapattığı maçta Bahçeşehir Koleji, ikinci yarıda Mathiang ile Hadi Özdemir'in 5 faulle dışarıda kalmasıyla boyalı alanda Buva'yı durduramadı ve son 10 saniyeye 76-79 geride girdi. Son hücumda serbest atış çizgisine gelen Golden ilk atışını sayıya çevirip, ikincisini kaçırınca da hücum ribaundu sonrası Clark'ın bitime 1 saniye kala attığı basketle maç uzadı: 79-79. Clark'ın 5. faulünü almasıyla bir oyuncusunu daha kaybeden Bahçeşehir Koleji, Can ve Doğan Seyfi'nin kritik basketleri ile maçı 92-90 kazandı.

TOPLU SONUÇLAR
ING Basketbol Süper Ligi: Sigortam. net İTÜ Basket-Galatasaray Doğa Sigorta: 83-86, Beşiktaş Sompo Sigorta-Türk Telekom:78-74, Teksüt Bandırma-Tofaş: 86-80. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Samsun Canik Bld.- Birevim Elazığ İl Özel İdare: 56-96, Gelecek K.Çukurova Basketbol- Beşiktaş TRC İnşaat: 72-104, - BOTAŞ-BB Adana Basketbol: 80-83, İzmit Bld. - Çankaya Üni:81-69, Kayseri Basketbol-

GALATASARAY: 61-82.
Trae Golden yine takımını sırtladı
BAHÇEŞEHIR Koleji'nin oyun kurucusu Trae Golden, bu karşılaşmada da performansıyla alkış topladı. 34 sayı, 6 ribaund ve 8 asistle oynayan Golden, galibiyette başrol oynadı.

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Bahçeşehir Koleji zoru seviyor
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