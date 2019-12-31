Fenerbahçe Beko bir açıldı pir açıldı!

BUGÜN NELER OLDU

FENERBAHÇE Beko, ING Basketbol Süper Ligi 14. haftasında deplasmanda 14 sayı geriye düştüğü maçta Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi 24 sayı farkla 92-68 yendi. İlk çeyrek Büyükçekmece'nin 21-12'lik üstünlüğüyle sona erdi.27. dakikada Westermann'ın 3 sayılık basketiyle ilk kez öne geçen (50- 49) sarı-lacivertliler, Melih Mahmutoğlu ve Sloukas ile sazı eline alıp bir daha arkasına bakmadı ve mücadeleyi 92-68 kazandı.