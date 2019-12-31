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Fenerbahçe Beko bir açıldı pir açıldı!

Giriş Tarihi: 31.12.2019
Fenerbahçe Beko bir açıldı pir açıldı!
FENERBAHÇE Beko, ING Basketbol Süper Ligi 14. haftasında deplasmanda 14 sayı geriye düştüğü maçta Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi 24 sayı farkla 92-68 yendi. İlk çeyrek Büyükçekmece'nin 21-12'lik üstünlüğüyle sona erdi. İkinci bölümde de etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, soyunma odasına 40-32 önde gitti. 27. dakikada Westermann'ın 3 sayılık basketiyle ilk kez öne geçen (50- 49) sarı-lacivertliler, Melih Mahmutoğlu ve Sloukas ile sazı eline alıp bir daha arkasına bakmadı ve mücadeleyi 92-68 kazandı. Melih Mahmutoğlu 23 sayıyla geceye damga vururken, ilk kez parkeye çıkan Kanarya'nın yeni transferi ABD'li Malcolm Thomas ise 8 sayı üretti.
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Fenerbahçe Beko bir açıldı pir açıldı!
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