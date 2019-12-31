Gaziantep iyi geliyor

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, İNG Basketbol Süper Ligi'nde ilk deplasman galibiyetini Gaziantep Basketbol'u uzatmada 92-90 yenerek alırken, oyuncular maç öncesi Gaziantep'teki kampüslerini ziyaret ederek moral depoladı. Burada öğrencilerle bir araya gelen Kırmızı Ejderhalar soruları cevaplamak için en az sahadaki kadar terlediler. En çok soru alanlardan biri olan Kaptan Can Altıntığ, "2018-2019 sezonunda sporcularımızla yine kampüsümüzü ziyaret edip moral depolamıştık. Her sene daha coşkulu daha sevgi dolu karşılanıyoruz. Burada olmak ve takımımızı her zaman destekleyen öğrencilerimizle buluşmak bizi çok mutlu ediyor. Buradan aldığımız enerji ile sahada daha güçlü mücadele ediyoruz"
dedi.
YÜCEL SÜRPRİZ YAPTI
Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel de gördükleri ilgiden çok memnun olduğunu ifade ederken, "Buradaki coşku ve ilgi bizi çok mutlu ediyor"
dedi ve büyük bir sürprizi de açıkladı: "Destekleriniz için tüm öğrencilerimize çok teşekkür ederim. Buradaki ilgiyi gördükçe takımı Gaziantep'e taşıyalım istiyorum. Sizlerin bu coşkusu ve heyecanı bizlerin ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesi oluyor. Gaziantep de önemli bir basketbol şehri. Ayrıca Gaziantep Kampüsümüzden U14 Milli Takımına sporcu göndermiş olmanın da gururunu yaşıyoruz. İnşallah A takımımıza da buradan sporcu yetiştireceğiz."
HER SENE BAŞKA BİR ŞEHİRDE OYNAYABİLİRİZ
HÜSEYİN Yücel taşınma fikrini ciddi olarak masaya yatırdıklarını belirterek, "Açıkçası biz artık ciddi ciddi takımı ileriki yıllarda İstanbul'dan alıp bir Anadolu şehrine taşımayı düşünüyoruz. Bu Gaziantep olabilir, Konya olabilir, Sivas olabilir. Hatta daha ötesi belki federasyon izin verebilirse her yıl başka bir şehre taşıyabiliriz. Mesela 2021'de Gaziantep, 2022'de Konya, 2023'te İzmir gibi illere gidip her sene o illerdeki gençleri yakalayıp onlara daha fazla bu fırsatı sunmak gibi bir fikrimiz var"
şeklinde konuştu.