Gaziantep iyi geliyor

BUGÜN NELER OLDU

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, İNG Basketbol Süper Ligi'nde ilk deplasman galibiyetini Gaziantep Basketbol'u uzatmada 92-90 yenerek alırken, oyuncular maç öncesi Gaziantep'teki kampüslerini ziyaret ederek moral depoladı. Burada öğrencilerle bir araya gelen Kırmızı Ejderhalar soruları cevaplamak için en az sahadaki kadar terlediler. En çok soru alanlardan biri olan Kaptan Can Altıntığ,dedi.Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel de gördükleri ilgiden çok memnun olduğunu ifade ederken,dedi ve büyük bir sürprizi de açıkladı:HÜSEYİN Yücel taşınma fikrini ciddi olarak masaya yatırdıklarını belirterek,şeklinde konuştu.