İlk devreyi lider bitirmek istiyoruz

BUGÜN NELER OLDU

ING Basketbol Süper Ligi'nde ikinci sırada bulunan Pınar Karşıyaka, lider Anadolu Efes'i gözüne kestirdi. Başantrenör Ufuk Sarıca, "Sezona müthiş bir başlangıç yaptık, müthiş de bir devre sonu yapmak üzereyiz. Bu benim için büyük bir mutluluk, camiamız için ise büyük bir gurur. Pazar günü Anadolu Efes ile liderlik maçına çıkacağız. İlk devreyi lider bitirmek Karşıyaka tarihinde daha önce hiç gerçekleşmemiş bir şey. Devreyi 2. sırada 3. sırada bitirmek, oralara aday olabilmek benim söylemiş olduğum sürdürülebilir başarı. Bütün ekibimi ve bütün takımımı kutluyorum. İnşallah daha iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.