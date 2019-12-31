LeBron James NBA tarihine geçti

BUGÜN NELER OLDU

NBA'de Batı Konferansı lideri L.A. Lakers, yıldızı LeBron James'in tarihe geçtiği maçta Dallas Mavericks'i 108-95 yendi. Maçta 13 sayı, 13 asist, 6 ribauntla oynayan James, NBA'de 9 bin asist barajını geçen 9. basketbolcu oldu. Kariyeri boyunca 9 bin 120 ribaunt alan ve Mavericks maçıyla 9 bin 9 asiste ulaşan James, NBA tarihinde 9'ar bin asist ve ribaundu geçen ilk oyuncu unvanını aldı. Diğer sonuçlar: Raptors-Thunder: 97-98, Grizzlies- Hornets: 117-104, Pelicans-Rockets: 127-112, Nuggets-Kings: 120-115.