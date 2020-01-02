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'nin efsanelerinden hayatını kaybetti! David Stern kimdir ve neden öldü?

takipçilerinin yakından tanıdığı hayatını kaybetti. 1984-2014 yılları arasında NBA’in başkanlık görevini yürüten Amerikalı spor adamının vefatının ardından David Stern kimdir sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Görevi bıraktıktan sonra “Onursal Başkan” ilan edilen David Stern kimdir, kaç yaşında öldü?

Giriş Tarihi: 2.1.2020 10:54
NBA'nin efsanelerinden David Stern hayatını kaybetti! David Stern kimdir ve neden öldü?

David Stern, önceki günlerde beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Amerikalı spor adamı 3 haftalık yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Stern, 30 yıl boyunca NBA'in başındaki isim olarak görev alarak tarihe geçmiş ve özellikle 'draft'larda taraftarların klasikleşen yuhalamalarını gülümseyerek karşılamasıyla hafızalara kazınmıştı.

DAVİD STERN KİMDİR?

1984-2014 yılları arasında NBA'in başkanlık (komisyonerlik) görevini üstlenen efsanevi spor insanı David Stern 77 yaşında hayatını kaybetti. NBA, Stern'ün vefatı ile ilgili olarak resmi bir açıklama yayınlarken başsağlığı mesajı da paylaşıldı.

Stern görevi devretmesinin ardından "Onursal Başkan" ilan edilmişti.

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NBA'nin efsanelerinden David Stern hayatını kaybetti! David Stern kimdir ve neden öldü?
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