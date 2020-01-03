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Khimki Euroleague maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden 'in Rus ekibi Khimki ile bu akşam oynayacağı müsabaka öncesi, Anadolu Efes Khimki maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak sorusunun yanıtı araştırılıyor. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi (THY Euroleague) 17. hafta maçında, temsilcimiz Anadolu Efes sahasında Rus ekibi 'yı konuk ediyor. 'nda oynanacak Anadolu Efes - Khimki maçı, saat 20.30'da başlayacak. Geride kalan 16 maçta 13 galibiyet alan Anadolu Efes'te tek hedef galibiyet. Peki Anadolu Efes - Khimki hangi kanalda yayınlanacak? Heyecan dolu geçmesi beklenen maçı canlı olarak takip etmek isteyen sporseverler maç yayınının şifreli mi yoksa şifresiz kanalda mı olacağını merak ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar Sabah.com.tr spor sayfasında olacak...

Giriş Tarihi: 3.1.2020 16:44 Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 16:45
Anadolu Efes Khimki Euroleague maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçlarının oynandığı THY Avrupa Ligi'nde, temsilcimiz Anadolu Efes sahasında Khimki Moskova'yı konuk ediyor. Geride kalan 16 haftada 13 galibiyet alan Anadolu Efes, Real Madrid ve Barcelona ile birlikte zirveyi paylaşıyor. Rakip Khimki Moskova ise 16 karşılaşmada aldığı 8 galibiyet ile 7. sırada bulunuyor.

ANADOLU EFES - KHİMKİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Khimki mücadelesi Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak. Anadolu Efes - Khimki maçının canlı anlatımı ise sabah.com.tr spor sayfasında olacak...

AVRUPA'DA 675. KARŞILAŞMA!

Temsilcimiz Anadolu Efes, Khimki maçı ile birlikte Avrupa'daki 675. maçına çıkıyor. Lacivert-beyazlı ekip daha önce çıktığı 674 karşılaşmada 377 galibiyet ve 297 yenilgi aldı.

Anadolu Efes, Khimki ile Euroleague'de 5. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 4 karşılaşmadan taraflar 2'şer kez galibiyetle ayrıldı.

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