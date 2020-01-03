NBA’in patronu hayatını kaybetti

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NBA'IN eski başkanı David Stern 77 yaşında hayatını kaybetti. 1984 yılında göreve gelen ve NBA'in dünyada tanınırlığını adım adım yükseltip milyarlarca dolarlık bir reklam ve yayın gelirine sahip olmasının önünü açan ABD'li spor adamı 2014 yılında görevinden ayrılmıştı. 14 Aralık'ta beyin kanaması geçiren ve yoğun bakımda bulunan Stern 3 haftalık hayat mücadelesini kaybetti. Stern'ün vefatı sonrasında dünyaca ünlü yıldızlar bir bir mesaj paylaşıp ünlü basketbol adamına veda ettiler. NBA de Stern için veda yazısı yayımladı.