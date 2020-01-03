Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > NBA’in patronu hayatını kaybetti

NBA’in patronu hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 3.1.2020
NBA’in patronu hayatını kaybetti
NBA'IN eski başkanı David Stern 77 yaşında hayatını kaybetti. 1984 yılında göreve gelen ve NBA'in dünyada tanınırlığını adım adım yükseltip milyarlarca dolarlık bir reklam ve yayın gelirine sahip olmasının önünü açan ABD'li spor adamı 2014 yılında görevinden ayrılmıştı. 14 Aralık'ta beyin kanaması geçiren ve yoğun bakımda bulunan Stern 3 haftalık hayat mücadelesini kaybetti. Stern'ün vefatı sonrasında dünyaca ünlü yıldızlar bir bir mesaj paylaşıp ünlü basketbol adamına veda ettiler. NBA de Stern için veda yazısı yayımladı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
NBA’in patronu hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN