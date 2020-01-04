Bahçeşehir Koleji: 72 - Türk Telekom: 87 (Maç sonucu)

ING Basketbol Süper Ligi'ne 15. haftasında Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji'ni 87-72 yendi. Türk Telekom 7. galibiyetini alırken, Bahçeşehir Koleji 11. kez mağlup oldu.
Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu, Ozan Çakar
Bahçeşehir Koleji: Mathiang 8, Hardy 16, Alper Özcan 5, Thomas Akyazılı 1, Clark 15, Golden 14, Altan Erol 1, Johnson 10, Hadi Özdemir, Doğan Şenli 2
Türk Telekom: Johnson 2, Fall 32, Campbell 3, Muhammed Mustafa Baygül 6, Wiltjer 20, Hunter 13, Metin Türen 2, Şafak Edge 3, Akif Egemen Güven 6, Polat Kaya
1. Periyot: 19-28
Devre: 40-52
3. Periyot: 53-69