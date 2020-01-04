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: 72 - : 87 (Maç sonucu)

, ING 'nin 15. haftasında deplasmanda 'nin 87-72 mağlup ederek 7. galibiyetini aldı. Bahçeşehir Koleji ise bu sonuçl 11. yenilgisini tattı.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 4.1.2020 20:53
Bahçeşehir Koleji: 72 - Türk Telekom: 87 (Maç sonucu)

ING Basketbol Süper Ligi'ne 15. haftasında Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji'ni 87-72 yendi. Türk Telekom 7. galibiyetini alırken, Bahçeşehir Koleji 11. kez mağlup oldu.

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu, Ozan Çakar

Bahçeşehir Koleji: Mathiang 8, Hardy 16, Alper Özcan 5, Thomas Akyazılı 1, Clark 15, Golden 14, Altan Erol 1, Johnson 10, Hadi Özdemir, Doğan Şenli 2

Türk Telekom: Johnson 2, Fall 32, Campbell 3, Muhammed Mustafa Baygül 6, Wiltjer 20, Hunter 13, Metin Türen 2, Şafak Edge 3, Akif Egemen Güven 6, Polat Kaya

1. Periyot: 19-28

Devre: 40-52

3. Periyot: 53-69

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Bahçeşehir Koleji: 72 - Türk Telekom: 87 (Maç sonucu)
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