Türk Hava Yolları Avrupa Ligi (THY Euroleague) ve ING Basketbol Ligi'ne performansıyla damga vuran Anadolu Efes'in başarılı basketbolcusu Larkin'e, Türkiye A Milli Basketbol Takımı yolu açıldı.



Larkin - Anadolu Efes

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın performansını övdüğü ve "vatandaşlık konusunda gereğini yaparız" açıklamasından sonra şimdi de Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'dan açıklama geldi. Türkoğlu, "Larkin için girişimde bulunduk. Bugün menajeri Türkiye'ye gelecek. Kendisiyle de bir görüşme yapacağız. Görüşme olumlu giderse Larkin'i milli forma ile görürüz." dedi.