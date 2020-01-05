Galatasaray 12’den vurdu

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NG Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, evinde Gaziantep Basketbol'u 96-84 yendi. Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk 5 dakikasını Galatasaray 14-9 üstün geçti.
Poythress'ın de sayıları ile farkı çift hanelere (26-16)
çıkaran sarı-kırmızılılar, ilk çeyreği 28-19,
devreyi de 55-37
üstün tamamladı. İkinci yarıya iyi başlayan Gaziantep, hücumda Rich ve Jelovac ile etkili oldu. Konuk ekip, farkı azaltmayı başarsa da sarı-kırmızılılar final periyoduna 72-63
önde girdi. Son çeyrekte rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen G.Saray,
baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada parkeden 96-84
galip ayrıldı.