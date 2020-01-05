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12’den vurdu

Sarı-kırmızılılar, Gaziantep Basket’i 12 sayı farkla devirdi. İlk yarıdaki etkili performansı ile maçı koparan Doğa Sigorta’da Harrison 18, Göksenin Köksal da 17 sayıyla galibiyeti getiren isimler oldu

Giriş Tarihi: 5.1.2020
Galatasaray 12’den vurdu
ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, evinde Gaziantep Basketbol'u 96-84 yendi. Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk 5 dakikasını Galatasaray 14-9 üstün geçti. Poythress'ın de sayıları ile farkı çift hanelere (26-16) çıkaran sarı-kırmızılılar, ilk çeyreği 28-19, devreyi de 55-37 üstün tamamladı. İkinci yarıya iyi başlayan Gaziantep, hücumda Rich ve Jelovac ile etkili oldu. Konuk ekip, farkı azaltmayı başarsa da sarı-kırmızılılar final periyoduna 72-63 önde girdi. Son çeyrekte rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen G.Saray, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada parkeden 96-84 galip ayrıldı.
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Galatasaray 12’den vurdu
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