Galatasaray 12’den vurdu

BUGÜN NELER OLDU

NG Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, evinde Gaziantep Basketbol'u 96-84 yendi.Poythress'ın de sayıları ile farkı çift hanelereçıkaran sarı-kırmızılılar, ilk çeyreğidevreyi deüstün tamamladı. İkinci yarıya iyi başlayan Gaziantep, hücumda Rich ve Jelovac ile etkili oldu. Konuk ekip, farkı azaltmayı başarsa da sarı-kırmızılılar final periyodunaönde girdi.baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada parkedengalip ayrıldı.