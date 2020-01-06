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, 'da kalacağını açıkladı

'nun Fransız oyuncusu , Fenerbahçe Beko'dan ayrılacağı ve Partizan'a transfer olacağı yönündeki iddiaları yanıtladı. Partizan'a ilgisinden dolayı teşekkür eden Fransız pivot, Fenerbahçe Beko kariyerine motive olduğunu ve amacının sarı lacivertli forma ile kupalara kazanmak olduğunu söyledi.

DHA Basketbol
Giriş Tarihi: 7.1.2020 02:04
Joffrey Lauvergne, Fenerbahçe Beko'da kalacağını açıkladı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Fransız oyuncusu Joffrey Lauvergne, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sarı lacivertli takımda kalacağını açıkladı.

Fenerbahçe Beko'da oynadığı süre boyunca kendisinden beklentileri karşılayamayan ve uzun bir süreyi sakatlıkla geçiren Joffrey Lauvergne, Fenerbahçe'den ayrılacağı ve Partizan'a gideceği iddialarına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Lauvergne, "Partizan Kulübü'ne ve başkan Ostoja Mijailovic'e son dönemdeki ilgilerinden dolayı teşekkür ederim. Yollarımızın tekrar kesişeceğinden ve eve döneceğimden eminim. Ancak ben şu anda Fenerbahçe Beko oyuncusuyum ve buradaki kariyerime motive oldum. Bu takımla kupalar kazanmak için her zaman olduğu gibi savaşacağım" ifadelerine yer verdi.

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Joffrey Lauvergne, Fenerbahçe Beko'da kalacağını açıkladı
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