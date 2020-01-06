Larkin böyle istedi

NG Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarının liderini belirleyecek maçta Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı uzatmada 82-80 yendi. İlk yarıda İzmir ekibinin kısaları maça hiç giremedi.İkinci yarıda Semih ile boyalı alanı kontrol eden, Taylor ile dış isabetleri bulan Karşıyaka savunmada da rakibine geçit vermedi ve son bölüme girerken fark 2'ye indi: 50-52.Final periyodunda Metecan'ın sayıları ile ev sahibi ekip 6 sayı öne fırlasa da sahne alan Larkin skoru eşitledi ve son 18 saniyeye 72-72 girildi. Ancak Karşıyaka hücumunda Taylor'ın şutu girmeyince maç uzatmaya gitti. Uzatmaya Buğrahan'ın basketleri ile giren Efes 7 sayılık avantaj yakalasa da baskılı savunma ve Micic'in hataları ile Karşıyaka farkı kapattı ve 80-80'de Taylor ile bir kritik hücumu daha kullanamadı.FENERBAHÇE Beko, Frutti Extra Bursaspor'u zorlu bir mücadeleden sonra 86-83 mağlup etti. Son 3 dakikaya 81-74 geride giren sarı-lacivertliler, 12-2'lik seri ile kazandı. Diğer sonuçlar: Darüşşafaka-Bandırma BK: 96-88, M.Y.Afyon Bld-İTÜ BB: 96-73, KBSL: Beşiktaş-Canik Bld: 82-77, Hatay BŞB-Botaş: 78-68.

BUGÜN NELER OLDU