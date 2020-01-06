Larkin böyle istedi

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NG Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarının liderini belirleyecek maçta Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı uzatmada 82-80 yendi. İlk yarıda İzmir ekibinin kısaları maça hiç giremedi. Taylor ve sakatlıktan dönen Crocker '0' çekerken, Efes'te Micic 18 sayı ile (11/11 serbest atış, 2/2 iki sayı, 1/1 3 sayı) ile takımını 42-32'lik üstünlüğe taşıdı.
İkinci yarıda Semih ile boyalı alanı kontrol eden, Taylor ile dış isabetleri bulan Karşıyaka savunmada da rakibine geçit vermedi ve son bölüme girerken fark 2'ye indi: 50-52.
METECAN ATEŞLEDİ
Final periyodunda Metecan'ın sayıları ile ev sahibi ekip 6 sayı öne fırlasa da sahne alan Larkin skoru eşitledi ve son 18 saniyeye 72-72 girildi. Ancak Karşıyaka hücumunda Taylor'ın şutu girmeyince maç uzatmaya gitti. Uzatmaya Buğrahan'ın basketleri ile giren Efes 7 sayılık avantaj yakalasa da baskılı savunma ve Micic'in hataları ile Karşıyaka farkı kapattı ve 80-80'de Taylor ile bir kritik hücumu daha kullanamadı. Bitime 20 saniye kala hücum eden Efes, Larkin'in 0.6 salise kala attığı basket ile maçtan 82-80 galip ayrıldı.
F.BAHÇE SON ANDA GÜLDÜ
FENERBAHÇE Beko, Frutti Extra Bursaspor'u zorlu bir mücadeleden sonra 86-83 mağlup etti. Son 3 dakikaya 81-74 geride giren sarı-lacivertliler, 12-2'lik seri ile kazandı. Diğer sonuçlar: Darüşşafaka-Bandırma BK: 96-88, M.Y.Afyon Bld-İTÜ BB: 96-73, KBSL: Beşiktaş-Canik Bld: 82-77, Hatay BŞB-Botaş: 78-68.