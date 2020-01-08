FIBA Avrupa Kupası: Türk derbisinde Pınar Karşıyaka farklı kazandı

Bu sonucun ardından Pınar Karşıyaka 3. maçını da kazanarak gruptaki liderliğini sürdürdü. Bahçeşehir Koleji ise 2. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikası Pınar Karşıyaka'nın 11-9'luk üstünlüğüyle geçildi. Kalan bölümde Triche ve M'baye önderliğinde skorlar bulan konuk ekip çeyreği 21-12 önde kapattı.

Müsabakanın ikinci periyoduna iyi başlayan misafir takım, Crocker ve Metecan Birsen'in basketleriyle 12. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 15-25. Üstün oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka, Morgan, M'Baye ve Taylor'ın sayılarıyla farkı açtı ve soyunma odasına 48-31 üstün gitti.

Mücadelenin ikinci yarısına M'baye ve Crocker'ın dış atışlarıyla giren ve 23. dakikada farkı 20 sayının üzerine çıkaran (33-55) Pınar Karşıyaka, finale periyoduna da 67-46 önde girdi.

Son çeyrekte rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Pınar Karşıyaka, parkeden 32 sayı farkla 100-68 galip ayrıldı.

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Petr Hrusa (Çekya), Gvidas Gedvilas (Litvanya), Ilias Kounelles (Kıbrıs)

Bahçeşehir Koleji: Hardy 8, Can Altıntığ 6, Clark 14, Golden 9, Mathiang 6, Thomas Akyazılı 4, Hadi Özdemir 9, Perrantes 7, Doğan Şenli 3, Johnson 2

Pınar Karşıyaka: Taylor 10, Triche 11, Metecan Birsen 10, M'Baye 10, Semih Erden 14, Onuralp Bitim 5, Crocker 11, Yunus Emre Sonsırma 2, Nusret Yıldırım 5, Kennedy 5, Morgan 17, Görkem Doğan

1. Periyot: 12-21

Devre: 31-48

3. Periyot: 46-67

Beş faulle çıkan: 29.36 Mathiang (Bahçeşehir Koleji)