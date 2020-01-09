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maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Beko, bu akşam THY Avrupa Ligi 18. Hafta maçında ’nın konuğu olacak. Euroleague son maçında Yunan ekibi Olympiakos’u deviren sarı lacivertli ekip 4 maçlık galibiyet hasretini sona erdirmişti. Baskonia karşısında alacağı galibiyet ile Euroleague’de çıkış yakalamak isteyen Fenerbahçe ile Baskonia arasında oynanacak bu müsabaka, basketbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki Baskonia Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 9.1.2020 15:41 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 15:41
Baskonia Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Geçen hafta kendi sahasında Barcelona'yı mağlup eden Baskonia ile son maçında Olypiakos'u deviren Fenerbahçe, bu akşam karşı karşıya gelecek. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen Euroleague 18. hafta mücadelesi basketbolseverler tarafından heyecanla beklenirken maç öncesi Baskonia Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta oynananacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor.

BASKONİA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

9 Ocak Perşembe günü (bu akşam) TSİ 23:00'te Fernando Buesa Arena'da oynanacak mücadele beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi Matej Boltauzer (Slovenya), Carmelo Paternico (İtalya), Petri Mantyla (Finlandiya) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'deki son maçında 2 Ocak Perşembe günü Olympiacos'a konuk oldu. Temsilcimiz, rakibini 87-96 ile geçerek 17. haftada 6. galibiyetini aldı. Takımımızda Nando De Colo 32, Gigi Datome 15, Kostas Sloukas 14, Derrick Williams 13 sayı üretti.

FENERBAHÇE'DE SON DURUM

Fenerbahçe Beko'da burkulmaya bağlı sağ ayak bileği iç yan bağ zedelenmesi yaşayan Ahmet Düverioğlu'nun tedavi ve bireysel çalışma süreci devam ediyor. Kostas Sloukas, ağır gribal enfeksiyon nedeniyle hafta boyunca idmanlara katılamadı. Bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Jan Vesely ise takımla idmanlara başladı ve oyuncu maç kadrosunda yer alabileceği tarihe teknik ekip tarafından idmanlardaki durumu gözlemlenerek karar verilecek. Üç oyuncu da Fenerbahçe'nin Vitoria-Gasteiz kafilesinde yer almıyor. Egehan Arna, Ekrem Sancaklı ve Ergi Tırpancı da İstanbul'da kalan diğer isimler.

Fenerbahçe Beko'nun son transferi James Nunnally'nin EuroLeague lisans işlemleri tamamlandı ve Vitoria-Gasteiz kafilesinde yer alıyor. Fenerbahçe'de Vitoria seyahatinde, son iki EuroLeague mücadelesinde forma giymeyen Joffrey Lauvergne de bulunuyor.

BASKONİA'DA SON DURUM

Baskonia, bu sezon EuroLeague'de oynadığı 17 maçta 7 galibiyet elde etti. İspanyol ekibi, son EuroLeague karşılaşmasında Barcelona'yı 2 Ocak Perşembe günü Buesa Arena'da konuk etti ve mücadeleyi 76-74 kazandı. Baskonia'da bu maçın yıldızları 20 sayıyla oynayan Pierria Henry'nin yanı sıra 14 sayı üreten Shavon Shields ve 13 sayı bulan Tornike Shengelia oldu.

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