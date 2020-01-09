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TBF Disiplin Kurulu'ndan 'e para cezası

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, - OGM Ormanspor kadın basketbol müsabakasının ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı 'e 35 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

DHA Basketbol
Giriş Tarihi: 9.1.2020 21:34
TBF Disiplin Kurulu'ndan Mustafa Cengiz'e para cezası

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4 Ocak'ta oynanan Galatasaray - OGM Ormanspor maçının ardından kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e para cezası verildiği kaydedildi.

TBF'den yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in, 04.01.2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Galatasaray – OGM Ormanspor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak; 05.01.2020 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle ve ihlalin 2019–2020 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı'nın 30/2. ve 30/5. maddeleri gereğince takdiren 35.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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TBF Disiplin Kurulu'ndan Mustafa Cengiz'e para cezası
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