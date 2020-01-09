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Türk derbisinde kazanan Kaf-Kaf

FIBA ’nda , ’ni 100-68 yendi. Gruptaki 3. maçını da kazanan ekibi, liderliğini sürdürdü

Giriş Tarihi: 9.1.2020
Türk derbisinde kazanan Kaf-Kaf
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 32 sayı farkla 100-68 mağlup etti. Triche ve M'baye önderliğinde skorlar bulan Karşıyaka, ilk çeyreği 21-12 üstün kapattı. İkinci periyoda da iyi başlayan Kaf-Kaf, oyundaki kontrolünü koruyarak devreye 48-31 önde gitti. M'baye ve Crocker'ın dış atışlarıyla üçüncü çeyreğe hızlı giren İzmir ekibi, final periyodunu da 67-46 önde tamamladı. Rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Pınar Karşıyaka, parkeden 32 sayı farkla 100-68 galip ayrıldı. Karşıyaka 3. maçını da kazanarak gruptaki liderliğini sürdürdü. Bahçeşehir ise 2. mağlubiyetini yaşadı. Diğer sonuçlar: EuroCup: Monaco- Galatasaray: 73-85, Darüşşafaka-Dolomiti Energia: 73-69, FIBA Şampiyonlar Ligi: Türk Telekom- BC Lietkabelis: 92-83, Brose Bamberg-Gaziantep Basket: 86-81 FIBA Kadınlar Avrupa Ligi: F.Bahçe Öznur Kablo-Sopron Basket: 70-52.
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Türk derbisinde kazanan Kaf-Kaf
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