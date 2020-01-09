Türk derbisinde kazanan Kaf-Kaf

BUGÜN NELER OLDU

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 32 sayı farkla 100-68 mağlup etti. Triche ve M'baye önderliğinde skorlar bulanİkinci periyoda da iyi başlayan Kaf-Kaf, oyundaki kontrolünü koruyarak devreye 48-31 önde gitti.üçüncü çeyreğe hızlı giren İRakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Pınar Karşıyaka, parkeden 32 sayı farkla 100-68 galip ayrıldı. Karşıyaka 3. maçını da kazanarak gruptaki liderliğini sürdürdü. Bahçeşehir ise 2. mağlubiyetini yaşadı.EuroCup: Monaco- Galatasaray: 73-85, Darüşşafaka-Dolomiti Energia: 73-69, FIBA Şampiyonlar Ligi:FIBA Kadınlar Avrupa Ligi: