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, deplasmanında istediğini aldı! Maç sonucu: Baskonia 65-79 Fenerbahçe Beko

, 'nde deplasmanda İspanyol ekibi 'yı 79-65 mağlup ederek üst üste 2 olmak üzere 18. maçında 7. galibiyetini aldı. Mağlubiyet serisi 4 maça çıkan Baskonia ise 11. yenilgisini almış oldu. Temsilcimizde 7/8 üç sayı isabetiyle 21 sayı atan Fransız oyuncu Leo Westermann maça damga vururken ona en büyük destek 16 sayıyla Derrick Williams'tan geldi.

Giriş Tarihi: 10.1.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 09:40
Fenerbahçe Beko, Baskonia deplasmanında istediğini aldı! Maç sonucu: Baskonia 65-79 Fenerbahçe Beko

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, İspanyol temsilcisi Baskonia'ya konuk oldu. Buesa Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada sarı lacivertliler sahadan 79-65 galip ayrılarak 18. maçta 7. galibiyetini elde etti. Üst üste 4. yenilgisini alan Baskonia bu sezonki 11. mağlubiyetini tattı. Fenerbahçe Beko'da en skorer isim 7/8 üç sayı isabetiyle kariyer rekoru kıran Leo Westermann oldu. Baskonia'da ise 21 sayı, 7 ribaundla oynayan Tornike Shengelia'nın çabaları galibiyet için yeterli olmadı.

Baskonia 65-79 Fenerbahçe Beko (Maç sonucu)
Baskonia 11-20 Fenerbahçe Beko | İlk çeyrek sonucu
Baskonia 28-42 Fenerbahçe Beko | İlk yarı sonucu
Baskonia 45-62 Fenerbahçe Beko | Üçüncü çeyrek sonucu

Salon: Buesa Arena

Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Carmelo Paternico (İtalya), Petri Mantyla (Finlandiya)

Kirolbet Baskonia Vitoria: Henry 6, Janning 3, Shengelia 21, Shields 3, Eric 4, Fall 18, Stauskas 9, Polonara 1

Fenerbahçe Beko: Westerman 21, Kalinic 4, De Colo 11, Williams 16, Thomas 3, Datome 9, Ali Muhammed 4, Melih Mahmutoğlu 9, Lauvergne 2

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Fenerbahçe Beko, Baskonia deplasmanında istediğini aldı! Maç sonucu: Baskonia 65-79 Fenerbahçe Beko
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