Anadolu Efes liderliğini sürdürdü!

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun ikinci yarısının ilk haftasında Türk takımları Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, deplasmanda önemli galibiyetler elde etti.

Ligde 18. haftanın en önemli maçında Anadolu Efes, lider olarak gittiği İspanya'da Barcelona karşısında kritik bir galibiyet aldı.

Anadolu Efes, başantrenörü Ergin Ataman'ın bitime 5 dakika 17 saniye kala ikinci teknik faulü alarak diskalifiye edilmesiyle son 4 dakikaya da 7 sayı (75-68) geride girdi. Kalan kısa sürede 18 sayı bulan ve iyi savunma yapan lacivert-beyazlılar, kritik deplasmandan 86-82 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligde 15. galibiyetini elde eden Anadolu Efes, Real Madrid'in averajla önünde liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe Beko ise üst üste ikinci deplasman galibiyetini İspanya'da aldı. Baskonia karşısında iyi bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler, rakibini 79-65 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, bu sezon 7. galibiyetini alarak 12. sıraya yükseldi. Sarı-lacivertlilerin play-off potasıyla arasında 2 galibiyet fark kaldı.

ÇİFT MAÇ HAFTASINA GİRİLİYOR

THY Avrupa Ligi'nde önümüzdeki hafta takımlar ikişer maç oynayacak.

Ligde çift maç haftasında Türk takımlarından Anadolu Efes, önce 14 Ocak Salı günü İtalyan temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı, 17 Ocak Cuma günü ise Fransız ekibi ASVEL'i Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayacak.

Fenerbahçe Beko ise 14 Ocak'ta ASVEL'i, 16 Ocak Perşembe günü ise Barcelona'yı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek.

SONUÇLAR

THY Avrupa Ligi'nde 18. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

ALBA Berlin (Almanya) - Maccabi FOX (İsrail): 89-95

AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Panathinaikos (Yunanistan): 96-87

Baskonia (İspanya) - Fenerbahçe Beko: 65-79

Real Madrid (İspanya) - Zalgiris (Litvanya): 88-82

Khimki (Rusya) - Zenit (Rusya): 81-83

Bayern Münih (Almanya) - CSKA Moskova (Rusya): 77-84

ASVEL (Fransa) - Kızılyıldız mts (Sırbistan): 80-83

Barcelona (İspanya) - Anadolu Efes: 82-86

Valencia (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan): 91-93

PUAN DURUMU

THY Avrupa Ligi'nde 18. haftanın ardından puan durumu şöyle oluştu:

Takımlar O G M A Y Av. Puan 1. Anadolu Efes 18 15 3 1547 1395 152 33 2. Real Madrid 18 15 3 1538 1386 152 33 3. Barcelona 18 13 5 1514 1396 118 31 4. Maccabi FOX 18 12 6 1518 1382 136 30 5. CSKA Moskova 18 12 6 1504 1380 124 30 6. AX Armani Exchange Milan 18 10 8 1415 1430 -15 28 7. Panathinaikos 18 10 8 1539 1510 29 28 8. Kızılyıldız mts 18 9 9 1328 1332 -4 27 9. Khimki 18 8 10 1560 1577 -17 26 10. Valencia 18 8 10 1478 1498 -20 26 11. ASVEL 18 8 10 1336 1437 -101 26 12. Fenerbahçe Beko 18 7 11 1404 1439 -35 25 13. Olympiakos 18 7 11 1453 1495 -42 25 14. Baskonia 18 7 11 1318 1422 -104 25 15. Bayern Münih 18 6 12 1336 1487 -151 24 16. Zalgiris 18 5 13 1348 1355 -7 23 17. ALBA Berlin 18 5 13 1462 1544 -82 23 18. Zenit 18 5 13 1297 1430 -133 23