Parkenin efesi

BUGÜN NELER OLDU

THY EuroLeague'in 18. hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda Barcelona'yı 86-82 mağlup etti. Maça iyi başlayan lacivert-beyazlılar, ilk çeyreği 24-19 önde kapattı. İkinci periyotta İspanyol ekibi çıkış yakalasa da soyunma odasına üstün giden taraf Efes oldu: 45-42. Üçüncü çeyrekte ise temsilcimiz bir kez daha oyuna ve skora üstünlüğünü koyarak final periyoduna 66-58 önde girdi. Son çeyrekte üst üste yapılan hataları değerlendiren Barcelona önce skoru eşitledi, ardından da öne geçti. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, bitime 5 dakika 17 saniya kala, Larkin'e yapılan faul sonrası itirazları nedeniyle hakem tarafından diskalifiye edildi. 14-0'lık seri yiyen Efes, muhteşem bir geri dönüşe imza attı ve parkeden 86-82 galip ayrıldı.