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- : 91-82 (MAÇ SONUCU)

ING Basketbol Süper Ligi’nde ilk yarıyı ’in ardından ikinci sırada tamamlayan , ikinci devrenin ilk maçında evinde Basketbol’u 91-82 yendi ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ligde 16 maçta 13 galibiyete uzanarak puan tablosundaki yerini koruyan yeşil kırmızılılarda Morgan 22, Taylor 15 sayıyla oynadı. Kaf-Kaf, iç sahada bu sezon lig ve Avrupa’da çıktığı 14 maçta 13'üncü galibiyetini almayı başardı.

DHA Basketbol
Giriş Tarihi: 11.1.2020 19:29
Pınar Karşıyaka - Teksüt Bandırma: 91-82 MAÇ SONUCU

Maçın başında Karşıyaka'nın pota altından Morgan'la bulduğu sayılara konuk ekip Smith'in 3 sayılık isabetleriyle karşılık verdi. Morgan'ın boyalı alandan sayıları, Crocker ve M'Baye'nin üçlükleriyle öne geçip farkı 6 sayıya çıkaran yeşil kırmızılılar ilk 10 dakikayı 25-21 önde geçti.

İkinci periyodun başında ev sahibine 3 dakika sayı attırmayan Teksüt Bandırma, pota altından basketlerle 4 sayılık üstünlüğü yakaladı. Kennedy'nin üst üste 6 sayısıyla yeniden öne geçen Kaf-Kaf, Taylor ve Crocker'la devrenin bitimine 1 dakika 52 saniye kala 44-34'le 10 sayılık üstünlüğü buldu.

Kalan bölümde Teksüt Bandırma'nın 5 sayısıyla ilk yarı 44-39 sonuçlandı. Üçüncü periyotta kontrolü yeniden eline alan Karşıyaka, Crocker, Taylor ve Morgan'ın sayılarıyla farkı 15'e taşıdı. Dördüncü periyot 68-56 Karşıyaka üstünlüğüyle başladı. Dördüncü ve son periyotta da üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, salondan 91-82 galip ayrıldı.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Zafer Yılmaz (xx), Özlem Yalman (xx), Semih Vural (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 15, Crocker (xxx) 12, Metecan (xxx) 9, M'Baye (xxx) 12, Morgan (xxx) 22,Yunus (xx) 8, Kennedy (xxx) 10, Semih Erden (x) 3, Nusret (x), Onuralp (x)

TEKSÜT BANDIRMA: Smith (xxx) 15, Şehmus (xxx) 10, Kalinoski (xx) 6, Terry (x) 1, Hummer (xxx) 10, Prewitt (x) 5, Furkan (xx) 5, Alperen (xxx) 10, Rıdvan (xxx) 20

1'İNCİ PERİYOT: 25-21

İLK YARI: 44-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-56

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Pınar Karşıyaka - Teksüt Bandırma: 91-82 (MAÇ SONUCU)
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