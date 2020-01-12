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ING All Star kadroları belli oluyor | CANLI YAYIN

ING All-Star 2020 takımları belli oluyor. Takımları belirleyecek olan oyuncular, 'ten Shane Larkin ve 'dan Nando de Colo olarak belirlenmişti. 2 kaptanın kadro seçiminin canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 12.1.2020 19:16 Güncelleme Tarihi: 12.1.2020 19:32
ING All Star kadroları belli oluyor | CANLI YAYIN

ORGANİZASYONDA MÜCADELE EDECEK OYUNCULAR ŞU ŞEKİLDE:

Andrew Andrews (Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen), (Beşiktaş Sompo Sigorta), Christopher Jones (Frutti Extra Bursaspor), Elmedin Kikanovic (OGM Ormanspor), Andrew Crawford (Gaziantep Basketbol), Berk Uğurlu (TOFAŞ)

LARKIN'İN TAKIMI (KIRMIZI):

Sertaç Şanlı
Vasilije Micic
Shaquielle Mckissic
Zachary Auguste
Archie Goodwin
Emanuel Terry
Yiğit Arslan
Metecan Birsen


DE COLO'NUN TAKIMI (BEYAZ):

Derrick Williams
Melih Mahmutoğlu
Amath M'Baye
Moustapha Fall
Jordan Crawford
Şehmus Hazer
Devin Willams
Robert Golden

ASpor CANLI YAYIN

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ING All Star kadroları belli oluyor | CANLI YAYIN
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