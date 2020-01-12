Uzatma ustası Bahçeşehir

BUGÜN NELER OLDU

NG Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Sompo Japan'ı 2 uzatmaya giden maçta 92-91 mağlup ederken, son üç galibiyetine de uzatmada ulaştı. İlk çeyreği 14-12 önde tamamlayan Beşiktaş, ikinci çeyreğe de 13-0'lık seriyle girerek farkı 15'e çekti. Ancakile ateşlediği Bahçeşehir Koleji devre sonunda farkı 5'e indirmeyi başardı: 36-31. İkinci yarıda Oğuz'u boyalı alanda iyi kullanan Beşiktaş, İsmet'in de sayıları ile son 40 saniyeye girilirken 73-71 öne geçse de Trae Wilson'ın basketiyle maç uzatmaya gitti: 73-73. İlk uzatmada da eşitlik bozulmadı ve 81-81 girilen ikinci uzatma sonunda Mc- Kissic ile iki serbest atış ve bir de hücumdan yararlanamayan Beşiktaş karşısında Bahçeşehir maçı 92-91 kazandı.