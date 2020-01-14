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, 'nin 19. maçında Fransa temsilcisi 'i konuk ediyor. Son 2 maçını kazanan sarı lacivertliler 18 maçta aldığı 7 galibiyetle 12. sırada bulunuyor. 8 galibiyetli ASVEL ise sıralamanın 11. sırasında yer alıyor. 20.45'te başlayacak karşılaşmayı sabah.com.tr'den canlı takip edebileceksiniz.

Giriş Tarihi: 14.1.2020 18:51
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ASVEL karşısında

THY Avrupa Ligi'nde 19. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Fransa'nın ASVEL takımını konuk ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde 7 galibiyet, 11 yenilgiyle 12. sırada yer alan sarı-lacivertliler, son iki maçını kazanarak çıkışa geçti. ASVEL ise ligde 8 galibiyet, 10 yenilgiyle 11. sırada yer alıyor. Sezonun ilk maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda rakibini 88-72 yenmişti.

Avrupa'da 528. maç

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 528. maçına ASVEL karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 527 karşılaşmada 302 galibiyet elde etti, 225 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 325 maçın 191'ini kazandı, 134'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.

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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ASVEL karşısında
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