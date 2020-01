Trae Golden All-Star’ı hak etti

LARKİN'İ

ING Erkekler Süper Ligi'nde son 4 maçında 3 galibiyet alarak çıkışa geçen Bahçeşehir'in bu performansında ABD'li skoreri Trae Golden'in de payı büyüktü. Bu 3 maçta tam 112 sayı (41, 34 ve 37) üreten Golden, tam anlamıyla takımını sahiplenirken 16 maçta yaptığı toplam 102 asistle de arkadaşlarını da oynatmakta maharetli olduğunu gösterdi. Ve 29 yaşındaki oyuncu bu rakamları ile Pazar günü düzenlenecek All- Star etkinliğindeBahçeşehir Koleji Başantrenörü Zafer Aktaş, Golden'in All-Star'da kendilerini en iyi şekilde temsil edeceğini söyleyerek,O, ligin en iyi oyuncuları arasında ve bu şekilde onurlandırılması hem onun hem de bizim için gurur verici.diye konuştu.Trae Golden de organizasyonda yer alacağı için heyecanlı olduğunu belirtti. Golden, "All-Star'a seçildiğim ve Bahçeşehir Koleji'ni orada temsil edeceğim için heyecanlıyım. Benim için büyük onur. Takım olarak son zamanlarda çok çalışıyoruz, mücadele ediyoruz ve kazanıyoruz. All-Star'a yalnızca kendimin gösterdiği performansla değil, takım arkadaşlarımın bana verdiği destekle gidiyorum. Onlar olmadan bunları konuşuyor olamazdık, her birine müteşekkirim" şeklinde konuştu.Basketbolseverlerin merakla beklediği ING All-Star organizasyonu pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak. Yeni bir format ile yapılacak etkinliğiolarak yayınlayacak.Organizasyonda üç tane de yarışma olacak. En büyük ilgiyi her zaman olduğu gibi smaç yarışması görecek. İşte yarışmalar ve katılımcılar...1 efsane, 1 aktif ve 1 kadın oyuncudan oluşan ekipler sahanın belirlenmiş noktalarından en hızlı şekilde isabetli şutlar atabilmek için mücadele edecek.- Aaron Harrison (G.Saray Doğa Sigorta)- Buğrahan Tuncer (Anadolu Efes)- Kyle Wiltjer (Türk Telekom)- Perry Jones (Frutti Extra Bursaspor)- Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko)- Tyler Kalinoski (Teksüt Bandırma)- Emanuel Terry (Teksüt Bandırma)- Derrick Williams (Fenerbahçe Beko)- Nicholes Johnson (Türk Telekom)- Onuralp Bitim (Pınar KarşıyakaTBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Takım forması giymesi için çalışılan Shane Larkin'in durumunu açıkladı. Anadolu Efes forması giyen ABD'li yıldızın menajeri ile geçtiğimiz günlerde bir araya geldiklerini ve hafta içinde de kendisi ile görüşeceklerini belirten Türkoğlu,Böyle değerli bir oyuncuyu takımda gerek ben görmek isterim, gerekse teknik ekip görmek ister" dedi.Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile şans oyunları platformu Nesine.com arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.İmza töreninde konuşan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Olimpiyatlara katılma hakkı elde eden Kadın Voleybol Milli Takımı'nı tebrik etti.