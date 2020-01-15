Trae Golden All-Star’ı hak etti

ING Erkekler Süper Ligi'nde son 4 maçında 3 galibiyet alarak çıkışa geçen Bahçeşehir'in bu performansında ABD'li skoreri Trae Golden'in de payı büyüktü. Bu 3 maçta tam 112 sayı (41, 34 ve 37) üreten Golden, tam anlamıyla takımını sahiplenirken 16 maçta yaptığı toplam 102 asistle de arkadaşlarını da oynatmakta maharetli olduğunu gösterdi. Ve 29 yaşındaki oyuncu bu rakamları ile Pazar günü düzenlenecek All- Star etkinliğinde Nando De Colo'nun kaptanlığını yapacağı Beyaz Takım'da yerini ayırttı.
AİLEMİZİ ÇOK İYİ TEMSİL EDECEK
Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Zafer Aktaş, Golden'in All-Star'da kendilerini en iyi şekilde temsil edeceğini söyleyerek, "Gösterdiği performanslar ve ortaya koyduğu istatistikler, ne kadar iyi bir sezon geçirdiğini gösteriyor.
O, ligin en iyi oyuncuları arasında ve bu şekilde onurlandırılması hem onun hem de bizim için gurur verici. Bahçeşehir ailesini güzel bir şekilde temsil edeceğine inanıyorum ve gelecek yıllarda kulüp olarak bu ve bunun gibi organizasyonlara daha fazla ferdimizle katılım sağlamayı temenni ediyorum"
diye konuştu.
GOLDEN: BENİM İÇİN ONUR
Trae Golden de organizasyonda yer alacağı için heyecanlı olduğunu belirtti. Golden, "All-Star'a seçildiğim ve Bahçeşehir Koleji'ni orada temsil edeceğim için heyecanlıyım. Benim için büyük onur. Takım olarak son zamanlarda çok çalışıyoruz, mücadele ediyoruz ve kazanıyoruz. All-Star'a yalnızca kendimin gösterdiği performansla değil, takım arkadaşlarımın bana verdiği destekle gidiyorum. Onlar olmadan bunları konuşuyor olamazdık, her birine müteşekkirim" şeklinde konuştu.
YILDIZLAR GEÇİDİ
Basketbolseverlerin merakla beklediği ING All-Star organizasyonu pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak. Yeni bir format ile yapılacak etkinliği A Spor 14.00'te canlı
olarak yayınlayacak.
ÜÇ YARIŞMA VAR
Organizasyonda üç tane de yarışma olacak. En büyük ilgiyi her zaman olduğu gibi smaç yarışması görecek. İşte yarışmalar ve katılımcılar...
ŞUT YARIŞMASI
1 efsane, 1 aktif ve 1 kadın oyuncudan oluşan ekipler sahanın belirlenmiş noktalarından en hızlı şekilde isabetli şutlar atabilmek için mücadele edecek.
3 SAYI YARIŞMASI
- Aaron Harrison (G.Saray Doğa Sigorta)
- Buğrahan Tuncer (Anadolu Efes)
- Kyle Wiltjer (Türk Telekom)
- Perry Jones (Frutti Extra Bursaspor)
- Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko)
- Tyler Kalinoski (Teksüt Bandırma)
SMAÇ YARIŞMASI
- Emanuel Terry (Teksüt Bandırma)
- Derrick Williams (Fenerbahçe Beko)
- Nicholes Johnson (Türk Telekom)
- Onuralp Bitim (Pınar Karşıyaka
HİDAYET TÜRKOĞLU: LARKİN'İ İSTİYORUZ
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Takım forması giymesi için çalışılan Shane Larkin'in durumunu açıkladı. Anadolu Efes forması giyen ABD'li yıldızın menajeri ile geçtiğimiz günlerde bir araya geldiklerini ve hafta içinde de kendisi ile görüşeceklerini belirten Türkoğlu, "Onunla konuştuktan sonra daha net bir açıklama daha doğru olur. Kendisi beğendiğimiz, THY Avrupa Ligi'nin en başarılı oyuncusu.
Böyle değerli bir oyuncuyu takımda gerek ben görmek isterim, gerekse teknik ekip görmek ister" dedi.
POTADA YENİ SPONSOR NESİNE
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile şans oyunları platformu Nesine.com arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Nesine.com, ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsoru oldu.
İmza töreninde konuşan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Olimpiyatlara katılma hakkı elde eden Kadın Voleybol Milli Takımı'nı tebrik etti.