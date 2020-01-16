Aslan evinde kükreyemedi

BUGÜN NELER OLDU

BASKETBOLDA EuroCup Top 16 turu G Grubu'nun 2. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, Litvanya ekibi Rytas'a 89-73 yenildi. Aslan, ilk periyodu 23-17 geride kapattı. İkinci çeyrekte basit hatalar yapan sarı-kırmızılı ekip soyunma odasına da 45-35 mağlup gitti.Cimbom üçüncü çeyreği 72-54, maçı da 89-73 kaybetti. G.Saray'da 22 sayı üreterek maçın en skoreri olan Harrison'un performansı mağlubiyeti önleyemedi.Eurocup: BC Andorra-Tofaş: 63-69. FIBA Şampiyonlar Ligi: Türk Telekom- Basquet Manresa: 78-72, Gaziantep Baskebol-VEF Riqa: 86-79.Arka Gdynia-F.Bahçe Öznur Kablo: 52-80, Çukurova Basketbol-ZVVZ USK Praha: 50-109.