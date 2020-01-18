Heyecanla beklenen ING All-Star 2020 maçının yayın günü, saati ve kanalı araştırılmaya başlandı. Açıklanan kadrolara göre ise Shane Larkin'in kaptanlığını yaptığı kırmızı takım ve Nando de Colo'nun kaptanlığını yaptığı beyaz takım belli oldu. Organizasyonda Kırmızı Takım'ın antrenörlüğünü Anadolu Efes'i çalıştıran Ergin Ataman ; Beyaz Takım'ın antrenörlüğünü ise Karşıyaka ve milli takımın başantrenörü Ufuk Sarıca yapacak. Peki ALL STAR 2020 ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? ALL STAR 2020 nerede hangi salonda olacak?

ALL STAR 2020 NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

19 Ocak Pazar günü saat 14.00 'da İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu 'nda düzenlenecek All-Star 2020, A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Kaptanlar, 22 oyuncu arasından seçerek kadrolarını eşit olarak belirleyecek. Kırmızı takımın baş antrenörlüğünü Anadolu Efes'ten Ergin Ataman, beyaz takımın baş antrenörlüğünü ise Pınar Karşıyaka'dan Ufuk Sarıca üstlenecek.

ING All-Star 2020'de takım kaptanları Shane Larkin ve Nando De Colo'dan sonra forma giyecek diğer 22 oyuncu belli oldu.

Organizasyonda mücadele edecek 22 oyuncu şu şekilde:

Sertaç Şanlı, Vasilije Micic (Anadolu Efes), Derrick Williams, Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Andrew Andrews (Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol), Robert Golden (Bahçeşehir Koleji), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen), Shaquielle Mckissic (Beşiktaş Sompo Sigorta), Christopher Jones (Frutti Extra Bursaspor), Yiğit Arslan, Zachary Auguste (Galatasaray Doğa Sigorta), Elmedin Kikanovic (OGM Ormanspor), Amath M'Baye, Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka), Archie Goodwin (Sigortam.net İTÜ Basketbol), Andrew Crawford (Gaziantep Basketbol), Jordan Crawford (Meksa Yatırım Afyon Belediyespor), Emanuel Terry, Şehmus Hazer (Teksüt Bandırma), Berk Uğurlu, Devin Willams (TOFAŞ), Moustapha Fall (Türk Telekom).