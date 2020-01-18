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Asvel’i rekor kırarak yendi

TURGUT DOĞAN Basketbol
Giriş Tarihi: 18.1.2020 ABONE OL
Anadolu Efes Asvel’i rekor kırarak yendi
THY Euroleague'in 20'nci haftasında Anadolu Efes, sahasında Fransız ekibi Asvel'i 101-74 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. İlk periyodu 35-22 alan Efes, soyunma odasına da 60-45 üstün gitti. Üçüncü çeyreği de iyi performansıyla 81-63 bitiren lacivert-beyazlılar, maçı da 101-74 kazandı. Mücadelenin ilk yarısında 60 sayı bulan Anadolu Efes, kulüp tarihinde ve Avrupa Ligi'nde ilk yarıdaki en yüksek skoruna ulaştı. Efes bu sonuçla 17'nci galibiyetini elde ederken, Asvel 12'nci mağlubiyetini yaşadı.
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Anadolu Efes Asvel’i rekor kırarak yendi
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