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’den ’ya 160 sayı için 16 bin dolar bağış

Giriş Tarihi: 18.1.2020 ABONE OL
Jan Vesely’den Avustralya’ya 160 sayı için 16 bin dolar bağış
Avustralya'yı adeta küle çeviren yangınlar nedeniyle dünyanın dört bir yanından yardımlar yağmaya devam ediyor. Fenerbahçe Beko'nun Çek pivotu Jan Vesely de Euroleague'deki çift maç haftası öncesinde sarı-lacivertlilerin iki maçta atacağı her sayı için 100 dolar yardımda bulunacağını açıklamıştı. Fenerbahçe Beko'nun Barcelona'ya 74-80 ile kaybettiği son maçtan sonra Twitter'dan açıklama yapan Çek yıldız, "Bu üzücü yenilgiye rağmen Avustralya'ya yardımda bulunacağım. 86+74 sayı= 16 bin $" diye yazdı.
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