Philadelphia’dan 6’ya 5 basketbol!

BUGÜN NELER OLDU

Milli oyuncumuz Furkan Korkmaz'ın 24 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Philadelphia 76ers, Chicago Bulls'u 100- 89 yenerken, mücadelenin ilk yarısında nadir görülen bir olay yaşandı. Mola sonrası hücum eden Philadelphia, Furkan ile üç sayılık basket buldu. Ancak bu atış iptal edildi zira o hücumda Philadelphia adına sahada 6 oyuncu vardı.Maçı 6/9 üçlük isabeti ile bitiren Furkan, 24 sayısının 16'sını son periyotta atarak galibiyeti getirdi.