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’dan 6’ya 5 basketbol!

Giriş Tarihi: 19.1.2020 ABONE OL
Philadelphia’dan 6’ya 5 basketbol!
Milli oyuncumuz Furkan Korkmaz'ın 24 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Philadelphia 76ers, Chicago Bulls'u 100- 89 yenerken, mücadelenin ilk yarısında nadir görülen bir olay yaşandı. Mola sonrası hücum eden Philadelphia, Furkan ile üç sayılık basket buldu. Ancak bu atış iptal edildi zira o hücumda Philadelphia adına sahada 6 oyuncu vardı. Kyle O'Quinn 6. oyuncu olarak kenardan sahaya girip, ihlali yapan oyuncuydu. Maçı 6/9 üçlük isabeti ile bitiren Furkan, 24 sayısının 16'sını son periyotta atarak galibiyeti getirdi.
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Philadelphia’dan 6’ya 5 basketbol!
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