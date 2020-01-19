Yıldızlar geçidi

Türkiye Basketbol Federasyonu'nca bu sene 17. kez düzenlenecek olan ING All Star 2020 bugün İstanbul'da yapılacak. 14.00'ten itibarenorganizasyon bu sezon yenilikleri ile heyecan yarattı. Anadolu Efes'in ABD'li yıldızı"Kırmızı Takım"ın, Fenerbahçe Beko'nun Fransız yıldızıise "Beyaz Takım"ın kaptanlığını üstlendi. İki isim kendi takımlarını A Spor ekranlarında oluşturmuştu. Organizasyonda 3 sayı ve smaç yarışmaları da büyük bir heyecana sahne olacak.Ayrıca, seyircilerin dahil olacağı çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.Fuaye alanında kurulacak Türk Kızılay standında satılan atkı, bere ve eldivenler, ihtiyaç sahibi çocuklara gönderilecek. Sporseverler ayrıca kurulacak iyilik kolilerine de atkı, eldiven ve bere gibi bağışlar yapabilecek. Kırmızı Takımı yönetecek olan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman da Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) için bağış toplayacak. Ataman'dan imza alıp, fotoğraf çektirmek isteyen basketbolseverler TEGV'e bağış yapacak. Ataman da kendilerine resimli tişört hediye edecek.

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