Nefes kestiler

Türkiye Basketbol Federasyonu'nca düzenlenen ING All-Star 2020 etkinliği dün Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapıldı. Çeşitli gösterilerle başlayan organizasyonda ilk heyecan Üç Sayı Yarışması'nda yaşandı ve Fenerbahçe Beko'dan Melih Mahmutoğlu
rakiplerini geride bıraktı. Merakla beklenen smaç yarışmasında ise Pınar Karşıyaka'dan Onuralp Bitim,
Türk Telekom'dan Nicholas Johnson'ı 1 puanla geçerek şampiyon oldu. Larkin'in Takımı ile De Colo'nun Takımı'nın karşılaştığı maçın kazananı ise 144-126 ile Larkin'in Takımı
oldu. Archie Goodwin (Larkin'in Takımı) 33 sayı ile en skorer isimdi.
Larkin müjdesi
Türk vatandaşlığına geçip, ayyıldızlı formayı giymesi beklenen Anadolu Efes'in süper yıldızı Shane Larkin için TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Cumartesi kendisiyle bir görüşme yaptık. Larkin, benden düşünmek için birkaç gün istedi. Ya bugün ya da yarın bize net cevabını verecek. Ondan sonra da biz sizinle paylaşacağız"
dedi.