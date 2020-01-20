Nefes kestiler

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Basketbol Federasyonu'nca düzenlenen ING All-Star 2020 etkinliği dün Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapıldı. Çeşitli gösterilerle başlayan organizasyonda ilk heyecan Üç Sayı Yarışması'nda yaşandı verakiplerini geride bıraktı. Merakla beklenen smaç yarışmasında iseTürk Telekom'dan Nicholas Johnson'ı 1 puanla geçerek şampiyon oldu. Larkin'in Takımı ile De Colo'nun Takımı'nın karşılaştığı maçın kazananı ise 144-126 ileoldu. Archie Goodwin (Larkin'in Takımı) 33 sayı ile en skorer isimdi.Türk vatandaşlığına geçip, ayyıldızlı formayı giymesi beklenen Anadolu Efes'in süper yıldızı Shane Larkin için TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "dedi.