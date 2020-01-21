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kaptan olarak sahada

’in ilk yarısında A Takım listesine yazılmayan , ikinci yarıda lisansının çıkartılmasının ardından kupada Kayserispor karşısında forma giydi. Ekici böylece bu sezon ilk kez sarı-lacivertli formayı giymiş oldu.

İHA Basketbol
Giriş Tarihi: 21.1.2020 22:38 Güncelleme Tarihi: 21.1.2020 22:39 ABONE OL
Mehmet Ekici kaptan olarak sahada

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici ligin ilk yarısında ilk 3 haftada kadroda yer almış, ancak oynamamıştı. Tecrübeli futbolcu Mehmet Ekici daha sonra A takım listesine yazılmadığı için ilk yarıda formasından uzak kaldı.

Ekici, Kayserispor mücadelesinde ilk maçta olduğu gibi rövanşta da yedek soyundu.

Maçın 85. dakikada Rodrigues'in yerine oyuna dahil olan tecrübeli futbolcu bu sezon ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

29 yaşındaki futbolcu en son geçen sezon ligin son maçında 26 Mayıs 2019 tarihinde Antalyaspor karşısında forma giymişti.

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Mehmet Ekici kaptan olarak sahada
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