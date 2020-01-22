Bahçeşehir Koleji: 103 - Enisey: 95 (MAÇ SONUCU)

Karşılaşmaya etkili başlayan Enisey, ilk 5 dakikayı Popov önderliğinde bulduğu basketlerle 14-7 üstün geçti. Çabuk toparlanan Bahçeşehir Koleji, Hardy'nin 8. dakikadaki üçlüğüyle öne geçse de (18-17) konuk ekip Hogue ve Green'in isabetleriyle çeyreği 25-20 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe savunmada etkili başlayan Bahçeşehir Koleji, Hardy'nin hücumdaki etkili performansıyla 15. dakikada öne geçti: 37-35. Clark'ın 18. dakikadaki üçlüğüyle farkı çift hanelere (47-37) çıkaran ev sahibi ekip, soyunma odasına 51-43 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına da etkili bir giriş yapan Bahçeşehir Koleji, Hardy ve Jones'un dış atışlarıyla 23. dakikada farkı 15 sayıya taşıdı: 63-48. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçilirken, son çeyreğe Bahçeşehir Koleji'nin 80-69'luk üstünlüğüyle girildi.

Son çeyreğe çok etkili başlayan Enisey, 32. dakikada Lewis'in basketiyle farkı 4 sayıya kadar indirdi: 80-76. Savunma sertliğini arttıran misafir takım, 35. dakikada Zubcic'in basket faulden kazandırdığı 3 sayıyla skoru eşitledi: 86-86. Golden'ın üst üste bulduğu 6 sayıyla yeniden maçın kontrolüne eline alan Bahçeşehir Koleji, parkeden 103-95 galip ayrıldı.

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Ivor Matejek (Çekya), Marko Vuckovic (Slovenya), Ognjen Jokic (Karadağ)

Bahçeşehir Koleji: Golden 22, Hardy 18, Jones 19, Hadi Özdemir, Mathiang 22, Clark 17, Thomas Akyazılı 3, Alper Özcan, Doğan Şenli 2

Enisey: Berry 5, Rebic 3, Viktorov 2, Zubcic 14, Popov 6, Green 12, Lewis 20, Hogue 17, Zakharov 9, Gudumak, Komissarov 7

1. Periyot: 20-25

Devre: 51-43

3. Periyot: 80-69

Beş faulle çıkan: 34.44 Hadi Özdemir (Bahçeşehir Koleji)