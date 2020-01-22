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fazla uçtu!

'ın, Warriors'u 129-124 devirdiği maçta 61 sayı bulan 60 sayı, 10 ribaunt, 5 asist barajını geçen 5. isim oldu

Giriş Tarihi: 22.1.2020 ABONE OL
Damian Lillard fazla uçtu!
NBA'de Golden State Warriors'ı 129-124 mağlup eden Portland Trail Blazers'ta Damian Lillard, 61 sayıyla mücadeleye damga vurdu. Lillard'ın bitime 14.9 saniye kala attığı 3 sayılık basketle müsabakayı uzatmaya taşıyan ev sahibi Blazers, sahadan galip ayrıldı. All- Star oyun kurucu, 61 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle karşılaşmayı tamamlarken, hem kariyerinin en yüksek sayısına ulaştı hem de 60 sayı, 10 ribaunt ve 5 asist barajını geçen 5. oyuncu oldu. Öte yandan Bucks, sahasında Bulls'u 111-98 ile devirip üst üste 7. galibiyetini aldı. Bucks'ta forma giyen Ersan, 5 sayı, 6 ribauntluk katkıda bulunurken 28 sayı, 14 ribaunt, 10 asistle "triple double" yapan Bucks'ın all-star forveti Antetokounmpo, kariyerindeki toplam sayısını 10 bin 4'e çıkardı.

60 SAYI, 10 RİBAUNT 5 SAYI BARAJINI GEÇENLER
Michael Jordan
David Robinson
Tracy McGrady
James Harden
Damian Lillard
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Damian Lillard fazla uçtu!
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