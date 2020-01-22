Damian Lillard fazla uçtu!

BUGÜN NELER OLDU

NBA'de Golden State Warriors'ı 129-124 mağlup eden Portland Trail Blazers'ta Damian Lillard, 61 sayıyla mücadeleye damga vurdu.sahadan galip ayrıldı. All- Star oyun kurucu, 61 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle karşılaşmayı tamamlarken,hem de 60 sayı, 10 ribaunt ve 5 asist barajını geçen 5. oyuncu oldu. Öte yandan Bucks, sahasında Bulls'u 111-98 ile devirip üst üste 7. galibiyetini aldı. Bucks'ta forma giyen28 sayı, 14 ribaunt, 10 asistle "triple double" yapan Bucks'ın all-star forveti Antetokounmpo, kariyerindeki toplam sayısını 10 bin 4'e çıkardı.Michael JordanDavid RobinsonTracy McGradyJames HardenDamian Lillard